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صفاقس: غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تنظم الدورة 17 للصالون المتوسطي للبناء "ميديبات" من 4 إلى 7 اكتوبر2023

Publié le Jeudi 06 Juillet 2023 - 06:33 قراءة: 1 د, 13 ث
      
يعود الصالون المتوسطي للبناء (ميديبات)، أحد أكبر المواعيد المختصة في مجال البناء والأشغال العامة في تونس، للانعقاد من جديد في دورته السابعة عشرة بصفاقس من 4 إلى 7 أكتوبر 2023 بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، وفق ما جاء في بلاغ صحفي صادر عن هذه المنشأة اليوم الأربعاء.
وينتظر أن يشارك أكثر من 300 عارض مع حضور لخبراء ومهنيين ذوي صيت عالمي في مجالات الهندسة المعمارية وهندسة الأشغال والتهيئة العمرانية وريادة الأعمال والبناءات الحديثة.
وتواصل القارة الإفريقية تبوّأ مكانة مميزة في " ميديبات " حيث تأكد لحد الآن مشاركة كل من الكامرون وبوركينا فاسو ونيجيريا ومالي والغابون وتشاد وغينيا والكوت ديفوار، إضافة إلى ليبيا والجزائر اللتين أكدتا مشاركتهما بأجنحة عرض وبوفود رسمية وزارية وبأصحاب قرار وشخصيات مؤثرة، بحسب البلاغ.
وأكدت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس أنها تتوقع "دورة مميزة ليس فقط من حيث العارضين ولكن أيضا من حيث مشاركة الزوار المهنيين المتوقع أن يصل عددهم إلى ثلاثين ألفا، إلى جانب الفعاليات الموازية من لقاءات شراكة ومنتديات". وسيتم خلال هذه الدورة برمجة ما لا يقل عن 200 لقاء أعمال وشراكة يُتوقع أن تفضي إلى اتفاقات متعددة حول انجاز مشاريع كبرى للبناء والأشغال العامة والتهيئة العمرانية.
...

وقد تعهدت جمعية غرف التجارة والصناعة للمتوسط ( ASCAME ) في اتفاقية موقعة مع الغرفة بالترويج للدورة 17 لصالون ( ميديبات) وحث أعضائها على تنظيم زيارات لوفود من المهنيين لها. في نفس السياق وقعت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس اتفاقية أخرى مع غرفة التجارة لمقاطعة (سيليزي Silésie) البولونية التي حجزت جناحا كاملا في فضاء الصالون وستشارك بوفد رسمي وفريق من المهنيين.


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