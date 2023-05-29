البرازيل: استدعاء فينيسيوس جونيور لمباراة ودية بإسبانيا في إطار حملة ضد العنصرية

ستواجه البرازيل غينيا يوم 17 جوان المقبل في مباراة ودية تقام في برشلونة والتي سيكون فيها فينيسيوس جونيور النجم الرئيسي لمنتخب السيليساو في إطار الحملة التي أطلقها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ضد العنصرية.



وأكد الاتحاد البرازيلي خلال المؤتمر الصحفي الذي قدم فيه اللاعبين المدعوين للمباراة أن اختيار برشلونة لاستضافة المباراة يهدف إلى "إبراز فينيسيوس وإعطاء دفعة للحملة" التي انطلقت بعد التصريحات العنصرية التي تعرض لها مهاجم ريال مدريد في إسبانيا.



وقال رودريغو بايفا المتحدث باسم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم "تحدث الاتحاد البرازيلي مع فينيسيوس وتم إطلاق الحملة بأكملها من خلال هذه المحادثة. قرار اللعب في برشلونة له علاقة كبيرة بهذا الأمر".



وأشار إلى أن الحملة بأكملها بدأت بسبب التداعيات الدولية الواسعة التي اكتسبتها العنصرية في كرة القدم بعد الإهانات التي تعرض لها فييني جونيور خلال مباراة ريال مدريد وفالنسيا في بطولة الدرجة الأولى الإسبانية.

وأضاف بايفا أن "فينيسيوس قال إنه "مستعد لتقديم كل ما في متناوله للحملة والمبادرة التي اتخذت بعدا كبيرا".



وفي إطار حملة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ارتدى لاعبو الفرق العشرين المتنافسة في البطولة البرازيلية خلال المباريات الخمس ليوم السبت أقمصة تحمل رسالة "مع العنصرية لا توجد مباراة.

وتم إلصاق نفس الرسالة على الكرات وشارات الذراع والزي الرسمي للحكام وحتى العملات المعدنية المستخدمة في القرعة.

في ما يلي لائحة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم من قبل المدرب المؤقت رامون مينيزيس:

حراس المرمى: أليسون (ليفربول / إنقلترا) ، إيدرسون (مانشستر سيتي / إنقلترا) ، ويفرتون (بالميراس / البرازيل).

المدافعون: دانيلو (يوفنتوس / إيطاليا) ، واندرسون (موناكو / فرنسا) ، أليكس تيليس (إشبيلية / إسبانيا) ، آيرتون لوكاس (فلامينغو / البرازيل) ، إيبانيز (روما / إيطاليا) ، إدير ميليتاو (ريال مدريد / إسبانيا) ، ماركينيوس ( باريس سان جيرمان /فرنسا) ، نينو ( فلومينينيسي/البرازيل).

الوسط: أندريه (فلومينينسي / البرازيل) ، برونو غيماريش (نيوكاسل / إنقلترا) ، كاسيميرو (مانشستر يونايتد / إنقلترا) ، جويلينتون (نيوكاسل / إنقلترا) ، لوكاس باكيتا (وست هام / إنقلترا) ، رافائيل فيغا (بالميراس / البرازيل).

المهاجمون: مالكوم (زينيت/ روسيا) ، بيدرو (فلامينغو / البرازيل) ، ريتشارليسون (توتنهام / إنقلترا) ، رودريغو (ريال مدريد / اسبانيا) ، روني (بالميراس / البرازيل) ، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد / إسبانيا).



