"عازمون على مواصلة مشوارنا المتميز في سباق الكاس والتتويج باللقب" (جمال خشارم)

اكد جمال خشارم مدرب الاولمبي الباجي ان لقاء الدور النهائي ضد الترجي الرياضي المقرر غدا الاحد بملعب رادس ستحسمه جزئيات بسيطة وهو حوار يمتلك حقيقة خاصة به ومع ذلك سندافع عن حظوظنا باعتبار ان هدف الاولمبي الباجي هو الظفر بلقب كاس تونس.

واوضح خشارم خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم السبت بقاعة المؤتمرات الاعلامية بمقر الادارة الطنية للتحكيم ان "الفريق على اهبة الاستعداد لخوض مباراة الدور النهائي بعد استكمال كل التحضيرات والتي انتهت بتربص مغلق بمدينة سوسة حيث ان كل اللاعبين يحدوهم وعي كبير باهمية المباراة وكلهم عزم على اسعاد احباء الاولمبي الباجي رغم الاقرار بخصوصية ملاقاة الترجي وصعوبة المباراة رغم غياب الثنائي كومباسا والدربالي ولكن ثقتنا تامة في بقية المجموعة من اجل التالق ".

واضاف خشارم ان "مباراة الغد لا ولن تشبه مباراة البطولة فلكل مباراة حقيقتها ونحن عازمون على مواصلة مشوارنا المتميز في مسابقة كاس تونس بعد ازاحتنا لاندية صاحبة تقاليد في هذا المجال مثل النادي الصفاقسي والنادي الافريقي لاسيما ونحن نمتلك فريقا متناغما سمته اللحمة القوية التي تجمع عناصره".

وقال مدرب الاولمبي الباجي "صحيح ان الترجي يمر بظروف صعبة بعد خروجه من رابطة ابطال افريقيا ولكن النهائي له حقيقة خاصة به وسيعمل فريق باب سويقة على رد الفعل ونحن متحسبون لهذا الامر واعددنا كل السيناريوهات المناسبة من اجل التتويج بالكاس حيث ان افضل سيناريو في مثل هذه المباريات هي ان تكون جاهزا لكل الاحتمالات".

ومن جهته اوضح اشرف كرير حارس الاولمبي الباجي ان "الفريق جاهز لكل السيناريوهات بما في ذلك ضربات الجزاء وبالطبع نحن لا نفكر من الان في ضربات الجزاء فهذا سابق لاوانه حيث يتعين علينا التركيز على مدار 90 دقيقة ثم التوقيت الاضافي قبل بلوغ ضربات الحظ".

وختم كرير قائلا "اؤكد لجماهير الاولمبي الباجي ان اللاعبين على اهبة الاستعداد لتقديم اداء متميز من اجل احراز اللقب".



