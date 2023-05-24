سواق النقل غير المنتظم ينفّذون وقفات احتجاجية للمطالبة بإصدار الأوامر الحكومية المتعلقة بإسناد بالرخص

نظّم عدد من سواق سيارات قطاع النقل غير المنتظم من تاكسي فردي و جماعي، صبيحة اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية منوبة، طالبوا فيها بالإسراع بإصدار الأمر الحكومي 2202 الخاص بالرخص، والأمر الحكومي 2410 الخاص بالتركيبة اللجنة الاستشارية لاسناد الرخص، وفق تصريح الكاتب العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي في نقابة سواق التاكسي الجماعي بولاية منوبة فتحي الرياحي.



وأوضح الرياحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المطلب الأساسي للوقفة التي تساندها الجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل، والاتحاد الجهوي، يتمثّل في إسناد الرخص لمستحقيها وفق الإجراءات القانونين والتي توقفت في انتظار القانون المنظم الذي ظلّ على الرفوف، ومجهول المصير، دون مراعاة للوضع الاجتماعي للسواق الذين توفي بعضهم وتركوا عائلاتهم دون سند مادي.



وأشار الى أن آخر إسناد رخص بالجهة كان سنة 2016، ليتوقف بعده حال السواق والبالغ عددهم حوالي 3 آلاف سائق حاصل على بطاقة مهنية، فيما لا تتوفر في قطاع التاكسي الجماعي على سبيل المثال سوى حوالي 270 سيارة.

وأضاف أن مجموع 50 رخصة كانت جاهزة للإسناد بعد اتمام الإجراءات القانونية لكنها توقفت منذ اكثر من عامين بسبب القانون، في انتظار تفعيل الامر الذي من الضروري أن يرى النور، سيما في ظلّ الوضع الاجتماعي للسواق، وفق تعبيره.

ورفع السواق شعارات تنادي بالإسراع في الأمرين المشار إليهما آنفا، وتمكين السواق من حقوقهم، وحلّ إشكالية قطاع النقل غير المنتظم الذي ساهم في تخفيف مشكلة النقل في مناطق الجهة والتي لا يزال بعضها يعيش عزلة وتتطلب مزيد الخطوط، والمساهمة في تنظيم قطاع بات يسيطر عليه النقل العشوائي دون رخصة.







أريانة: وقفة احتجاجية لسواق النقل الجماعي أمام مقر الولاية للمطالبة بالمصادقة على الأمرين الحكوميين 2202 و2410

نظّمت النقابة الأساسية لسواق التاكسي الجماعي بأريانة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بولاية أريانة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية، أمام مقر الولاية، للمطالبة بالمصادقة على الأمرين الحكوميين 2202 المنظم لأولويات إصدار الرخص النقل العمومي غير المنتظم و2410 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية.

وأكد كاتب عام النقابة، معز العسكري، في تصريح لـوكالة توس إفريقيا للأنباء، أن وفدا من النقابة أجرى لقاء مع والي أريانة طرح خلاله مشاغل القطاع، ومنها خاصة معضلة الدخلاء ومنح رخص جديدة لمستحقيها.

وأشار إلى أن عدد البطاقات المهنية بالجهة يناهز 2600 بطاقة في حين يبلغ عدد الرخص 260 فقط، وهو ما أدى إلى بطالة معظم السواق وتفاقم معضلة النقل بمختلف جهات الولاية.

وأوضح العسكري أن عدد الرخص الجديدة للنقل الجماعي يجب ألا يقل عن 80 رخصة اعتبارا للتطوّر العمراني الكبير الذي تشهده جهة أريانة وارتباطها الجغرافي بالولايات المجاورة على غرار بنزرت، ومنوبة، وتونس، وتراجع خدمات النقل العمومي.

وكانت نقابة سواق سيارات النقل الجماعي أصدرت يوم 18 أكتوبر المنقضي لائحة طالبت فيها بإسناد الرخص والبطاقات المهنية، وتعويض الرخص المسحوبة، وتحيين الوثائق لطالبي الرخص، إضافة إلى النظر في وضعية الشركات المنتصبة بالجهة، واستحداث خطوط جديدة.





