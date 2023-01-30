منوبة: صدور النتائج الاولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية بدوائر الولاية الأربع

أنهت الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، فجر اليوم الاثنثن، عمليات العد اليدوي والفرز الالي لدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، بالدوائر الانتخابية الاربع في ولاية منوبة والتي يبلغ بها عدد المسجلين بالسجل الانتخابي 228.329 شخصا.



وقد أفرزت العملية عن فوز أربعة مترشحين منهم امرأتين بمقاعد بالمجلس النيابي القادم، وذلك بعد فوز المترشح علي بوزوزية في الدورة الاولى بالمقعد الخامس



وفي ما يلي نتائج المترشحين حسب الترتيب في مختلف الدوائر الإنتخابية



دائرة طبربة والجديدة والبطان



عبد الرزاق عويدات: 4181 صوتا

اسامة الولهازي : 1927 صوتا

عدد المسجلين في الانتخابات : 75.503 الف ناخب وناخبة

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع : 6459 ناخب وناخبة

نسبة المشاركة : 8.55 بالمائة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 6108صوتا

عدد الأوراق الملغاة : 206 اوراق

عدد الأوراق البيضاء: 145 ورقة



دائرة منوبة



اسماء درويش: 1944صوتا

عبد الناصر التيجاني: 1848 صوتا

عدد المسجلين في الانتخابات: 67,103 الف مسجل

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 4232 ناخب وناخبة

نسبة المشاركة :6.30 بالمائة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 3792 صوتا

عدد الأوراق الملغاة : 219 ورقة

عدد الأوراق البيضاء: 227 ورقة



دائرة برج العامري المرناقية



صابر الجلاصي: 2940 صوتا

2- مكرم الحنافي: 2061 صوتا

عدد المسجلين في الانتخابات: 42.031 الف مسجل

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 5374 ناخب وناخبة

نسبة المشاركة : 12.78 بالمائة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 5001 صوت

عدد الأوراق الملغاة : 218 ورقة

عدد الأوراق البيضاء: 155 ورقة



دائرة وادي الليل



مريم الشريف : 2787 صوتا

محمد علي السعيدي: 2551 صوتا

عدد المسجلين في الانتخابات : 43,671 ألف مسجل

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع : 5610 ناخبا وناخبة

نسبة المشاركة : 12,84 بالمائة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 5338 صوتا

عدد الأوراق الملغاة : 165 ورقةعدد الأوراق البيضاء: 107 اوراق



وتعد هذه النتائج أولية إلى حين البت النهائي في المخالفات وجرائم الخرق الانتخابي التي تعلقت ببعض المترشحين في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية 2023



يذكر انه تم مساء امس، بمركز التجميع بالقطب التكنولوجي بمنوبة، القيام باجراءات اعادة فتح صندوق اقتراع تحت إشراف عدل تنفيذ، بسبب أخطاء في محضر الاقتراع، وفق معطيات الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة.



