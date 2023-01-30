منوبة: صدور النتائج الاولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية بدوائر الولاية الأربع

أنهت الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، فجر اليوم الاثنثن، عمليات العد اليدوي والفرز الالي لدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، بالدوائر الانتخابية الاربع في ولاية منوبة والتي يبلغ بها عدد المسجلين بالسجل الانتخابي 228.329 شخصا.
وقد أفرزت العملية عن فوز أربعة مترشحين منهم امرأتين بمقاعد بالمجلس النيابي القادم، وذلك بعد فوز المترشح علي بوزوزية في الدورة الاولى بالمقعد الخامس
وفي ما يلي نتائج المترشحين حسب الترتيب في مختلف الدوائر الإنتخابية
دائرة طبربة والجديدة والبطان
عبد الرزاق عويدات: 4181 صوتا
اسامة الولهازي : 1927 صوتا
عدد المسجلين في الانتخابات : 75.503 الف ناخب وناخبة
عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع : 6459 ناخب وناخبة
نسبة المشاركة : 8.55 بالمائة
عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 6108صوتا
عدد الأوراق الملغاة : 206 اوراق
عدد الأوراق البيضاء: 145 ورقة
دائرة منوبة
اسماء درويش: 1944صوتا
عبد الناصر التيجاني: 1848 صوتا
عدد المسجلين في الانتخابات: 67,103 الف مسجل
عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 4232 ناخب وناخبة
نسبة المشاركة :6.30 بالمائة
عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 3792 صوتا
عدد الأوراق الملغاة : 219 ورقة
عدد الأوراق البيضاء: 227 ورقة
دائرة برج العامري المرناقية
صابر الجلاصي: 2940 صوتا
2- مكرم الحنافي: 2061 صوتا
عدد المسجلين في الانتخابات: 42.031 الف مسجل
عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 5374 ناخب وناخبة
نسبة المشاركة : 12.78 بالمائة
عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 5001 صوت
عدد الأوراق الملغاة : 218 ورقة
عدد الأوراق البيضاء: 155 ورقة
دائرة وادي الليل
مريم الشريف : 2787 صوتا
محمد علي السعيدي: 2551 صوتا
عدد المسجلين في الانتخابات : 43,671 ألف مسجل
عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع : 5610 ناخبا وناخبة
نسبة المشاركة : 12,84 بالمائة
عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 5338 صوتا
عدد الأوراق الملغاة : 165 ورقةعدد الأوراق البيضاء: 107 اوراق
وتعد هذه النتائج أولية إلى حين البت النهائي في المخالفات وجرائم الخرق الانتخابي التي تعلقت ببعض المترشحين في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية 2023
يذكر انه تم مساء امس، بمركز التجميع بالقطب التكنولوجي بمنوبة، القيام باجراءات اعادة فتح صندوق اقتراع تحت إشراف عدل تنفيذ، بسبب أخطاء في محضر الاقتراع، وفق معطيات الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة.
وقد أفرزت العملية عن فوز أربعة مترشحين منهم امرأتين بمقاعد بالمجلس النيابي القادم، وذلك بعد فوز المترشح علي بوزوزية في الدورة الاولى بالمقعد الخامس
وفي ما يلي نتائج المترشحين حسب الترتيب في مختلف الدوائر الإنتخابية
دائرة طبربة والجديدة والبطان
عبد الرزاق عويدات: 4181 صوتا
اسامة الولهازي : 1927 صوتا
عدد المسجلين في الانتخابات : 75.503 الف ناخب وناخبة
عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع : 6459 ناخب وناخبة
نسبة المشاركة : 8.55 بالمائة
عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 6108صوتا
عدد الأوراق الملغاة : 206 اوراق
عدد الأوراق البيضاء: 145 ورقة
دائرة منوبة
اسماء درويش: 1944صوتا
عبد الناصر التيجاني: 1848 صوتا
عدد المسجلين في الانتخابات: 67,103 الف مسجل
عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 4232 ناخب وناخبة
نسبة المشاركة :6.30 بالمائة
عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 3792 صوتا
عدد الأوراق الملغاة : 219 ورقة
عدد الأوراق البيضاء: 227 ورقة
دائرة برج العامري المرناقية
صابر الجلاصي: 2940 صوتا
2- مكرم الحنافي: 2061 صوتا
عدد المسجلين في الانتخابات: 42.031 الف مسجل
عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 5374 ناخب وناخبة
نسبة المشاركة : 12.78 بالمائة
عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 5001 صوت
عدد الأوراق الملغاة : 218 ورقة
عدد الأوراق البيضاء: 155 ورقة
دائرة وادي الليل
مريم الشريف : 2787 صوتا
محمد علي السعيدي: 2551 صوتا
عدد المسجلين في الانتخابات : 43,671 ألف مسجل
عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع : 5610 ناخبا وناخبة
نسبة المشاركة : 12,84 بالمائة
عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 5338 صوتا
عدد الأوراق الملغاة : 165 ورقةعدد الأوراق البيضاء: 107 اوراق
وتعد هذه النتائج أولية إلى حين البت النهائي في المخالفات وجرائم الخرق الانتخابي التي تعلقت ببعض المترشحين في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية 2023
يذكر انه تم مساء امس، بمركز التجميع بالقطب التكنولوجي بمنوبة، القيام باجراءات اعادة فتح صندوق اقتراع تحت إشراف عدل تنفيذ، بسبب أخطاء في محضر الاقتراع، وفق معطيات الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة.
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