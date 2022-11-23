كأس العالم 2022 .. مدرب البرازيل: نحترم جميع المنافسين.. وسنتعلم من درس الأرجنتين

أبدى أدينور ليوناردو باتشي مدرب منتخب البرازيل، تفاؤله الكبير بقدرة حامل لقب المونديال خمس مرات على تحقيق النتيجة المرجوة في مواجهة الغد أمام منتخب صربيا التي يستضيفها ملعب لوسيل في افتتاح مبارياتهما ضمن نهائيات كأس العالم 2022 وذلك لحساب المجموعة السابعة التي تضم أيضاً كلاً من منتخبي سويسرا والكاميرون.

وأضاف في تصريح له اليوم الاربعاء خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة "لدينا خيارات مختلفة في التشكيلة التي ستشارك غداً، نملك منتخباً متوازناً يستطيع التعامل مع أسلوب الفرق المنافسة".



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وتابع "سنلعب بقوتنا الهجومية المعتادة، ولن ندع المنتخب المنافس يأخذ المبادرة في الحالة الهجومية، ونريد الذهاب بعيداً في أدوار المونديال ومعانقة الكأس الذي غاب عنا منذ العام 2002، نحن بالفعل هدفنا العودة لمنصات التتويج".وأوضح " نحترم جميع المنافسين ونثق بأنفسنا أيضاً ونثق في إمكانياتنا، والدرس الذي تلقاه المنتخب الأرجنتيني يوم أمس في مباراته التي خسرها أمام السعودية علينا التعلم منه".من جهته، قال تياغو سيلفا قائد المنتخب البرازيلي إن منتخب بلاده يضم أفضل العناصر مؤكداً حرص الجميع على تحقيق النتائج التي تُسعد الجماهير في كافة أنحاء البلاد.وأضاف مدافع تشيلسي الإنقليزي "التواجد في المونديال فرصة فريدة من نوعها، وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا في مواجهة الغد، والتعامل مع الضغوط من أجل تحقيق النتيجة المأمولة في لقاء الافتتاح والذي يُعد على درجة كبيرة من الأهمية".