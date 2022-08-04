الاتحاد المنستيري ينتدب انيس بن حتيرة لمدة موسم واحد


Publié le Jeudi 04 Août 2022 - 15:20قراءة: 0 د, 32 ث
      
اعلن الاتحاد المنستيري، اليوم الخميس، عن انتدابه للاعب الدولي السابق انيس بن حتيرة لمدة موسم واحد.
وسبق لبن حتيرة البالغ من العمر 34 سنة ان لعب بالخصوص في البطولة الالمانية مع فرق هامبورغ وديوزبورغ وهرتا برلين وانتراخت فرانكفورت ودارمستاد 98 .

كما كانت له تجربة مع الترجي الرياضي التونسي في موسم 2017-2018
وكان الاتحاد المنستيري عزز صفوفه بالحارس لسعد الهمامي وعلاء الدين الدريدي والحارس الدولي الشاب صادق يدعس وحلمي الجويدي وصالح الحرابي
وتاتي هذه الانتدابات في اطار توفير افضل ممهدات النجاح في الموسم الجديد ولا سيما في المشاركة الاولى في رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.

كما تعاقد نادي عاصمة الرباط مع المدرب الصربي داركو نوفيتش.


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