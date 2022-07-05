بطولة ويمبلدون: انس جابر تفوز على التشيكية بوزكوفا وتتاهل الى نصف النهائي


Publié le Mardi 05 Juillet 2022 - 19:29قراءة: 0 د, 24 ث
      
واصلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة ثانية عالميا نجاحاتها على ملاعب بطولة ويمبلدون للتنس وذلك اثر تاهلها مساء اليوم الثلاثاء الى الدور نصف النهائي اثر تغلبها على التشيكية ماوي بوزكوفا المصنفة 66 عالميا بنتيجة 2-1 (3-6 و6-1 و6-1).


وتلاقي انس جابر في الدور نصف النهائي الالمانية تاتيانا ماريا (34 عاما) التي ترشحت في وقت سابق على حساب مواطنتها يوله نيماير (22عاما) 2-1 (4-6 و6-2 و7-5).

وتدور مباراة الدور نصف النهائي بين جابر وتاتيانا يوم الخميس القادم.



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