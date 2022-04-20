الجمعية التونسية لعلوم الفلك: أول أيام عيد الفطر، فلكيا، سيكون يوم الاثنين 2 ماي القادم

أعلنت الجمعية التونسية لعلوم الفلك، أمس الثلاثاء، أن أول أيام عيد الفطر فلكيا سيكون يوم الاثنين 2 ماي 2022 الموافق لغرة شوال 1433.ولفتت الجمعية، في بلاغ لها، إلى أن رصد هلال شوال 1443 هجري بالعين المجردة أو بالاستعانة بالآلات البصرية بكل البلاد الإسلامية مسنحيل مساء السبت 30 أفريل 2022 وأن أوّل رصد له سيكون مساء 1 ماي 2022 بالاستعانة بالآلات البصرية مع إمكانية رصده بصعوبة بالغة من غرب العالم الإسلامي .ويقع ، حسب الجمعية، اقتران آخر شهر رمضان 1443، بين القمر والشمس يوم 30 افريل 2022 عند الساعة الثامنة و 28 دقيقة و3 ثوان مساء، حسب التوقيت الكوني، بعد شهر قمري أطول قليلا من المعدل إذ يبلغ عدد أيامه 29.585888 يوما أي أطول من الشهر القمري الوسطي بنحو ساعة و20 دقيقة.وسيكون ارتفاع الهلال، يوم 30 أفريل الجاري، 3ر3 درجة تحت الافق ما يجعل رصده مستحيلا حتى بالاستعانة بالآلات الفلكية.