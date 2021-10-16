"رجعنالكم" شعار تظاهرة تنشيطية بقبلي تزامنا مع الاحتفال بعيد الجلاء وذكرى المولد النبوي الشريف

تتواصل لليوم الثاني على التوالي تظاهرة "العودة " التي تنظمها دار الثقافة ابن الهيثم بقبلي على امتداد 4 ايام تحت شعار "رجعنالكم " وذلك بمناسبة استئناف هذه المؤسسة الثقافية لأنشطتها عقب جائحة كورونا، واحتفالا بعيد الجلاء وذكرى المولد النبوي الشريف.

وأوضح مدير دار الثقافة ابن الهيثم " بسام بن حمادي" لوات ان تظاهرة العودة هي باكورة الانشطة ضمن الموسم الثقافي الجديد الذي سيكون زاخرا بالعديد من التظاهرات خاصة وان رواد المؤسسات الثقافية متعطشون لمثل هذه الانشطة التي توقفت لاكثر من سنة ونصف بسبب انتشار فيروس كورونا بالبلاد.



واضاف المصدر ذاته ان تظاهرة " العودة" التي تجمع بين العديد من الفقرات التنشيطية والعروض المسرحية ترمي الى الاعلان عن استئناف الانشطة الثقافية من جهة وتاثيث هذه الايام الاربعة التي تتزامن مع الاحتفال بذكرى الجلاء والمولد النبوي الشريف ببعض العروض الترفيهية المخصصة للاطفال والعائلات، مشيرا الى أن فعاليات هذه التظاهرة انطلقت أمس الجمعة بتدشين مجسم فني احتفالا بذكرى عيد الجلاء وتنظيم كرنفال تنشيطي جاب ابرز شوارع مدينة قبلي. كما تم تدشين

مكتبة قارة حول ماثر الشيخ المرحوم محمد بن ميلود بفضاء دار الثقافة ابن الهيثم ومعرض لانتاجات نوادي هذه المؤسسة الثقافية

وتواصلت فقرات اليوم الاول عبر تنظيم عرض زومبا للجميع تحت شعار "لنرقص للحياة" ثم عرض مسرحية " الرزق السايب" لمركز الفنون الدرامية بصفاقس بطولة سفيان الداهش وسعيدة الحامي

اما بخصوص برنامج اليوم الثاني فقد انطلق صباح اليوم بتنظيم يوم تنشيطي تحت عنوان "صغيري المبدع" بالتعاون مع مؤسسات الطفولة فضلا عن عروض مسرحية قياسية ولوحات تعبيرية راقصة لمنظوري هذه المؤسسات وذلك بدار الثقافة لتتواصل العروض عشية اليوم مع مسرحية "الي جاباتو ساقيه" لشركة هجورة للانتاج بتونس بطولة عزيزة بولبيار

وسيتم يوم غد الأحد تقديم عروض ترفيهية للاطفال والعائلات ومجموعة من المسابقات، فضلا عن عرض مسرحي للاطفال بعنوان "ايقاع الروح" لشركة عمر للانتاج بالجم. وتختتم هذه التظاهرة يوم الاثنين المقبل بتقديم عرض مسرحية "الطيبون" لجمعية المسرح اليومي بالرديف ومسرحية عرائسية بعنوان "سد الضفادع" لشركة تونس للانتاج بقفصة



