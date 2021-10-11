السيرة الذاتية لوزيرة التجهيز سارة الزعفراني

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 16:21قراءة: 0 د, 17 ث
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وقد أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن تركيبة الحكومة .

وتمّ تعيين سارة الزعفراني وزيرة للتجهيز والإسكان وهي ﻣﻬﻨﺪسة ﻋﺎمة مختصة في التهيئة الترابية، تولّت رئاسة وﺣﺪة اﻟﺘﺼﺮف ﺣﺴﺐ اﻷﻫﺪاف بوزراة التجهيز.

كما تمّ تكليفها بمتابعة ملف إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎرة.

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لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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