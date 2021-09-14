المنتخب الوطني لكرة اليد للسيدات يفتتح تحضيراته للمونديال الاسباني

وات - افتتح المنتخب الوطني للكبريات إستعداداته لبطولة العالم القادمة التي ستدور بإسبانيا من 1 إلى 19 ديسمبر من خلال تربص بالحامات يتواصل من 12 الى 16 سبتمبر الجاري وتشارك فيه كل اللاعبات المدعوات بالتربص بإستثناء لاعبة النادي الإفريقي آية بن عبد الله التي ستتحول في الأيام القادمة لفرنسا لخوض أول تجربة إحترافية لها في بطولة الدرجة الثانية حسب ما افادت جامعة كرة اليد.



وقد تمّ تعزيز القائمة بحارسة حمائم منوبة أميمة قدورة التي لم تستكمل بعد إجراءات تحولها لفرنسا لتخوض بدورها أولى تجاربها الإحترافية خارج حدود الوطن.

وستتواصل التحضيرات للمونديال بإجراء تربص ثان للاعبات المحليات من 19 إلى 23 سبتمبر بنابل ثم المشاركة في دورة دولية ودية بفرنسا من 4 إلى 10 أكتوبر بمشاركة اللاعبات المحترفات في البطولات الأجنبية.



ووجه المدرب الوطني لمنتخب السيدات معز بن عمر ومساعده أحمد بن محمود الدعوة لـ 17 لاعبة للمشاركة في التربص الحالي الذي يتواصل إلى يوم 16 سبتمبر الجاري وهن :

حارسات المرمى:

فادية العمراني (النادي الإفريقي) رؤى مقدم (المنزه الرياضي)، أميمة قدورة (حمائم منوبة)

مركز جناح أيسر:

فاطمة البوري (النادي الإفريقي) بثينة عميش (الزهراء لكرة اليد) مريم الرزقي (النادي الإفريقي)

مركز ظهير أيسر:

درة الشندرلي (النادي الإفريقي) تهاني عمار (النادي النسائي بالمكنين) أماني السلامي (النور الرياضي بأريانة)

مركز تنسيق اللعب :

اية المصري (الجمعية النسائية بالمهدية) سمية بالحاج (أمل الرجيش)

مركز لاعبة دائرة: مريم قمر (أمل الرجيش) أنس يعقوب (الزهراء لكرة اليد) هبة الشتالي (النادي الإفريقي)

مركز ظهير أيسر: فدوى عويج (الزهراء لكرة اليد) ميسم العزري (الأولمبي القفصي)

مركز جناح أيمن:

ندى الزلفاني (الجمعية النسائية بالساحل)



ويذكر ان المنتخب التونسي للكبريات سيشارك للمرة العاشرة في بطولة العالم وسيلعب مقابلات الدور الأول ضمن المجموعة السادسة التي تضم كل من الدنمارك وجمهورية الكونغو وبطل اسيا الذي سيحدد لاحقا بعد نهاية بطولة اسيا المقررة في الفترة من 15 إلى 25 سبتمبر بالأردن.

وفي ما يلي برنامج مقابلات المنتخب في الدور الأول:

يوم 2 ديسمبر – تونس – الدنمارك

يوم 4 ديسمبر – تونس – بطل اسيا

يوم 6 ديسمبر – تونس – الكونغو



