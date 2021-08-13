النجم الساحلي : انتداب الجزائري الياس بن يوسف وتربص تحضيري بالقنطاوي الى غاية 21 اوت

واصل النجم الساحلي سلسلة انتداباته خلال الميركاتو الصيفي الحالي بتعاقده مع لاعب الوسط الجزائري لشبيبة القبائل الياس بن يوسف (25 عاما) الى غاية 2024.



وكان النجم الساحلي تعاقد في الفترة الماضية مع المدافعين الجزائريين يوسف العوافي وبوعلام المصمودي والمهاجمين عماد اللواتي والكونغولي فيني بونغونغا وحارس المرمى علي الجمل.



واعلنت الصفحة الرسمية للنجم الساحلي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان جميع العناصر المنتدبة حديثا مؤهلة للمشاركة في مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي سيكون خلالها الفريق معفى من خوض الدور التمهيدي.



ودخل فريق جوهرة الساحل تحت قيادة مدربه لسعد الدريدي يوم الخميس في تربص تحضيري بالمنطقة السياحية القنطاوي الى غاية 21 اوت الجاري بمشاركة 35 لاعبا.







