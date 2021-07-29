فتح باب التسجيل في الدورة 36 لمعرض تونس الدولي للكتاب

اعلنت الهيئة المديرة لمعرض تونس الدولي للكتاب في بلاغ لها اليوم الخميس عن فتح باب التسجيل في الدورة السادسة والثلاثين للمعرض التي ستلتئم من 12 الى غاية 21 نوفمبر 2021 بفضاء قصر المعارض بالكرم.ودعت الهيئة المديرة لمعرض تونس الدولي للكتاب الراغبين في المشاركة في الدورة الجديدة من ناشرين ومكتبيين وموزعين الى المبادرة بالتسجيل على موقعها الالكتروني بداية من يوم 01 اوت والى غاية يوم 31 اوت القادم.www.e-festivals.tn/foireكما عبرت الهيئة المديرة لمعرض تونس الدولي للكتاب في ذات البلاغ عن "املها في ان تتقلص حدة جائحة فيروس كورونا المستجد وتتحسن الظروف الصحية بما يسمح بتنظيم فعاليات المعرض في احسن الظروف مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية".