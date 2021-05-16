قرعة الدور السادس عشر لكاس تونس - قمة مبكرة بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي

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وفي ما يلي نتائج عملية القرعة

اسفرت عملية القرعة الخاصة بمباريات الدور السادس عشر لمسابقة كاس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021 (نسخة صالح بن يوسف) التي جرت يوم الاحد بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم عبر تقنية "الستريمينغ" عن قمة مبكرة بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي.كما وضعت عملية القرعة وجها لوجه عشرة اندية اخرى من الرابطة المحترفة الاولى وهي مستقبل سليمان امام الملعب التونسي / و /مستقبل الرجيش امام اتحاد بنقردان / و / النادي الصفاقسي امام النادي البنزرتي / و / شبيبة القيروان امام نجم المتلوي / والاولمبي الباجي امام اتحاد تطاوين /.الدور التمهيدي الاول (تقام المقابلات يومي 22 و23 ماي 2021)النفيضة الرياضية - نادي الروحيةامل الرقبة تطاوين - مستقبل قابسمارث الرياضية - امل بوحجلةجمعية اريانة - الملعب الصفاقسيالنادي البنبلي - اتحاد قصيبة المديونينادي كرة القدم ببنزرت - نادي حمام الانفنادي كرة القدم بالجريصة - الملعب القفصي او كوكب دقاشمكارم المهدية - بعث بوحجلةالاتحاد القرطاجني - قوافل قفصةمرجان طبرقة - جمعية بني خداشالنادي الخنيسي - امل حمام سوسةامل حزوة - هلال الرديفالترجي الجرجيسي - الاهلي الصفاقسيملتقى بئر بورقبة - الاولمبي للنقلملاحظة : اندية نسر جلمة واتحاد منزل بوزيان واتحاد برج السدرية وكوكب زاوية سوسة متاهلة مباشرة الى الدور السادس عشر بموجب عملية القرعةالنادي الافريقي - المتاهل من مباراة نادي كرة القدم ببنزرت ونادي حمام الانفالاتحاد المنستيري حامل اللقب - المتاهل من مباراة مكارم المهدية وبعث بوحجلةمستقبل سليمان - الملعب التونسيالمتاهل من مباراة مرجان طبرقة وجمعية بني خداش - المتاهل من مباراة مارث الرياضية وامل بوحجلةنادي كرة القدم بالجريصة/المتاهل من مباراة الملعب القفصي وكوكب دقاش - المتاهل من مباراة امل حزوة وهلال الرديفاتحاد منزل بوزيان - المتاهل من مباراة جمعية اريانة والملعب الصفاقسيمستقبل الرجيش - اتحاد بنقردانالنادي الصفاقسي - النادي البنزرتيالمتاهل من مباراة ملتقى بئر بورقبة والاولمبي للنقل - المتاهل من مباراة النادي الخنيسي وامل حمام سوسةالمتاهل من مباراة النفيضة الرياضية ونادي الروحية - نسر جلمةالترجي الرياضي - النجم الساحليالشبيبة القيروانية - نجم المتلويالمتاهل من مباراة امل الرقبة تطاوين ومستقبل قابس - المتاهل من مباراة نادي بنبلة واتحاد قصيبة المديونيكوكب زاوية سوسة - المتاهل من مباراة الترجي الجرجيسي والاهلي الصفاقسيالمتاهل من مباراة الاتحاد القرطاجني وقوافل قفصة - اتحاد برج السدريةالاولمبي الباجي - اتحاد تطاوين