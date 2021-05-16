قرعة الدور السادس عشر لكاس تونس - قمة مبكرة بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي

وات - اسفرت عملية القرعة الخاصة بمباريات الدور السادس عشر لمسابقة كاس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021 (نسخة صالح بن يوسف) التي جرت يوم الاحد بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم عبر تقنية "الستريمينغ" عن قمة مبكرة بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي.
كما وضعت عملية القرعة وجها لوجه عشرة اندية اخرى من الرابطة المحترفة الاولى وهي مستقبل سليمان امام الملعب التونسي / و /
مستقبل الرجيش امام اتحاد بنقردان / و / النادي الصفاقسي امام النادي البنزرتي / و / شبيبة القيروان امام نجم المتلوي / والاولمبي الباجي امام اتحاد تطاوين /.
وفي ما يلي نتائج عملية القرعة
الدور التمهيدي الاول (تقام المقابلات يومي 22 و23 ماي 2021)
النفيضة الرياضية - نادي الروحية
امل الرقبة تطاوين - مستقبل قابس
مارث الرياضية - امل بوحجلة
جمعية اريانة - الملعب الصفاقسي
النادي البنبلي - اتحاد قصيبة المديوني
نادي كرة القدم ببنزرت - نادي حمام الانف
نادي كرة القدم بالجريصة - الملعب القفصي او كوكب دقاش
مكارم المهدية - بعث بوحجلة
الاتحاد القرطاجني - قوافل قفصة
مرجان طبرقة - جمعية بني خداش
النادي الخنيسي - امل حمام سوسة
امل حزوة - هلال الرديف
الترجي الجرجيسي - الاهلي الصفاقسي
ملتقى بئر بورقبة - الاولمبي للنقل
ملاحظة : اندية نسر جلمة واتحاد منزل بوزيان واتحاد برج السدرية وكوكب زاوية سوسة متاهلة مباشرة الى الدور السادس عشر بموجب عملية القرعة
الدور السادس عشر (تقام المقابلات يوم 26 ماي 2021)
النادي الافريقي - المتاهل من مباراة نادي كرة القدم ببنزرت ونادي حمام الانف
الاتحاد المنستيري حامل اللقب - المتاهل من مباراة مكارم المهدية وبعث بوحجلة
مستقبل سليمان - الملعب التونسي
المتاهل من مباراة مرجان طبرقة وجمعية بني خداش - المتاهل من مباراة مارث الرياضية وامل بوحجلة
نادي كرة القدم بالجريصة/المتاهل من مباراة الملعب القفصي وكوكب دقاش - المتاهل من مباراة امل حزوة وهلال الرديف
اتحاد منزل بوزيان - المتاهل من مباراة جمعية اريانة والملعب الصفاقسي
مستقبل الرجيش - اتحاد بنقردان
النادي الصفاقسي - النادي البنزرتي
المتاهل من مباراة ملتقى بئر بورقبة والاولمبي للنقل - المتاهل من مباراة النادي الخنيسي وامل حمام سوسة
المتاهل من مباراة النفيضة الرياضية ونادي الروحية - نسر جلمة
الترجي الرياضي - النجم الساحلي
الشبيبة القيروانية - نجم المتلوي
المتاهل من مباراة امل الرقبة تطاوين ومستقبل قابس - المتاهل من مباراة نادي بنبلة واتحاد قصيبة المديوني
كوكب زاوية سوسة - المتاهل من مباراة الترجي الجرجيسي والاهلي الصفاقسي
المتاهل من مباراة الاتحاد القرطاجني وقوافل قفصة - اتحاد برج السدرية
الاولمبي الباجي - اتحاد تطاوين
كما وضعت عملية القرعة وجها لوجه عشرة اندية اخرى من الرابطة المحترفة الاولى وهي مستقبل سليمان امام الملعب التونسي / و /
مستقبل الرجيش امام اتحاد بنقردان / و / النادي الصفاقسي امام النادي البنزرتي / و / شبيبة القيروان امام نجم المتلوي / والاولمبي الباجي امام اتحاد تطاوين /.
وفي ما يلي نتائج عملية القرعة
الدور التمهيدي الاول (تقام المقابلات يومي 22 و23 ماي 2021)
النفيضة الرياضية - نادي الروحية
امل الرقبة تطاوين - مستقبل قابس
مارث الرياضية - امل بوحجلة
جمعية اريانة - الملعب الصفاقسي
النادي البنبلي - اتحاد قصيبة المديوني
نادي كرة القدم ببنزرت - نادي حمام الانف
نادي كرة القدم بالجريصة - الملعب القفصي او كوكب دقاش
مكارم المهدية - بعث بوحجلة
الاتحاد القرطاجني - قوافل قفصة
مرجان طبرقة - جمعية بني خداش
النادي الخنيسي - امل حمام سوسة
امل حزوة - هلال الرديف
الترجي الجرجيسي - الاهلي الصفاقسي
ملتقى بئر بورقبة - الاولمبي للنقل
ملاحظة : اندية نسر جلمة واتحاد منزل بوزيان واتحاد برج السدرية وكوكب زاوية سوسة متاهلة مباشرة الى الدور السادس عشر بموجب عملية القرعة
الدور السادس عشر (تقام المقابلات يوم 26 ماي 2021)
النادي الافريقي - المتاهل من مباراة نادي كرة القدم ببنزرت ونادي حمام الانف
الاتحاد المنستيري حامل اللقب - المتاهل من مباراة مكارم المهدية وبعث بوحجلة
مستقبل سليمان - الملعب التونسي
المتاهل من مباراة مرجان طبرقة وجمعية بني خداش - المتاهل من مباراة مارث الرياضية وامل بوحجلة
نادي كرة القدم بالجريصة/المتاهل من مباراة الملعب القفصي وكوكب دقاش - المتاهل من مباراة امل حزوة وهلال الرديف
اتحاد منزل بوزيان - المتاهل من مباراة جمعية اريانة والملعب الصفاقسي
مستقبل الرجيش - اتحاد بنقردان
النادي الصفاقسي - النادي البنزرتي
المتاهل من مباراة ملتقى بئر بورقبة والاولمبي للنقل - المتاهل من مباراة النادي الخنيسي وامل حمام سوسة
المتاهل من مباراة النفيضة الرياضية ونادي الروحية - نسر جلمة
الترجي الرياضي - النجم الساحلي
الشبيبة القيروانية - نجم المتلوي
المتاهل من مباراة امل الرقبة تطاوين ومستقبل قابس - المتاهل من مباراة نادي بنبلة واتحاد قصيبة المديوني
كوكب زاوية سوسة - المتاهل من مباراة الترجي الجرجيسي والاهلي الصفاقسي
المتاهل من مباراة الاتحاد القرطاجني وقوافل قفصة - اتحاد برج السدرية
الاولمبي الباجي - اتحاد تطاوين
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