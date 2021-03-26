روعة التليلي تنتقد الظروف الصعبة لرياضة العاب القوى لذوي الاحتجيات الخاصة في تونس

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أكدت البطلة التونسية روعة التليلي "وجود أزمة في رياضة العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في تونس" معتبرة ان الظروف الصعبة التي يعيشها هذا الاختصاص كان لها انعكاس سلبى على نتائج عدد من الرياضيين التونسيين في ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة الذي استضافته تونس منذ اسبوعينوذلك رغم ان المنتخب التونسي انهى مشاركته في ملتقى تونس الدولي لالعاب القوى لذوي الإعاقة "الجائزة الكبرى" المؤهل الى الألعاب البارلمبية المقبلة (طوكيو 2021) في صدارة الترتيب العام بمجموع 28 ميدالية (9 ذهبية و12 فضية و7 برونزية).وانتقدت التليلي في تصريح لها بمناسبة ندوة صحفية عقدتها الجامعة التونسية لرياضة المعوقيين الخميس، ظرورف اقامة العناصر الوطنية لمنتخب ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة خلال ملتقى تونس الدولي، مقارنة بعناصر بقية الفرق المنافسة، رغم اهمية الملتقى في ضمان التاهل الى أولمبياد طوكيو.وأوضحت ، أنّ غياب التأطير والظروف الملائمة في رياضة المعوقين ساهم بشكل كبير في تراجع عدد ممارسي الرياضة من ذوي الاحتياجات الخاصة في تونس ، رغم التتويجات والميداليات التي احرزتها رياضة العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة التونسية في السنوات الماضية في المحافل الدولية والبارالمبية.