روعة التليلي تنتقد الظروف الصعبة لرياضة العاب القوى لذوي الاحتجيات الخاصة في تونس

وات - أكدت البطلة التونسية روعة التليلي "وجود أزمة في رياضة العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في تونس" معتبرة ان الظروف الصعبة التي يعيشها هذا الاختصاص كان لها انعكاس سلبى على نتائج عدد من الرياضيين التونسيين في ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة الذي استضافته تونس منذ اسبوعين
وذلك رغم ان المنتخب التونسي انهى مشاركته في ملتقى تونس الدولي لالعاب القوى لذوي الإعاقة "الجائزة الكبرى" المؤهل الى الألعاب البارلمبية المقبلة (طوكيو 2021) في صدارة الترتيب العام بمجموع 28 ميدالية (9 ذهبية و12 فضية و7 برونزية).
وانتقدت التليلي في تصريح لها بمناسبة ندوة صحفية عقدتها الجامعة التونسية لرياضة المعوقيين الخميس، ظرورف اقامة العناصر الوطنية لمنتخب ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة خلال ملتقى تونس الدولي، مقارنة بعناصر بقية الفرق المنافسة، رغم اهمية الملتقى في ضمان التاهل الى أولمبياد طوكيو.
وأوضحت ، أنّ غياب التأطير والظروف الملائمة في رياضة المعوقين ساهم بشكل كبير في تراجع عدد ممارسي الرياضة من ذوي الاحتياجات الخاصة في تونس ، رغم التتويجات والميداليات التي احرزتها رياضة العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة التونسية في السنوات الماضية في المحافل الدولية والبارالمبية.
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وذلك رغم ان المنتخب التونسي انهى مشاركته في ملتقى تونس الدولي لالعاب القوى لذوي الإعاقة "الجائزة الكبرى" المؤهل الى الألعاب البارلمبية المقبلة (طوكيو 2021) في صدارة الترتيب العام بمجموع 28 ميدالية (9 ذهبية و12 فضية و7 برونزية).
وانتقدت التليلي في تصريح لها بمناسبة ندوة صحفية عقدتها الجامعة التونسية لرياضة المعوقيين الخميس، ظرورف اقامة العناصر الوطنية لمنتخب ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة خلال ملتقى تونس الدولي، مقارنة بعناصر بقية الفرق المنافسة، رغم اهمية الملتقى في ضمان التاهل الى أولمبياد طوكيو.
وأوضحت ، أنّ غياب التأطير والظروف الملائمة في رياضة المعوقين ساهم بشكل كبير في تراجع عدد ممارسي الرياضة من ذوي الاحتياجات الخاصة في تونس ، رغم التتويجات والميداليات التي احرزتها رياضة العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة التونسية في السنوات الماضية في المحافل الدولية والبارالمبية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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