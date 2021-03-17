غدا انطلاق ملتقى تونس الدولي لالعاب القوى لذوي الاعاقة - 64 بلدا في الموعد وبروتوكول صحي صارم

وات -

تنطلق غدا الخميس بملعب العاب القوى برادس النسخة الرابعة عشرة لفعاليات ملتقى تونس الدولي لالعاب القوى لذوي الاعاقة المصنف من قبل اللجنة الدولية البارلمبية من بين الجوائز الكبرى والمؤهل الى دورة الالعاب البارلمبية المقبلة المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الصائفة القادمة.واوضح محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا الملتقى الذي يتواصل الى غاية 20 مارس الجاري سيشهد مشاركة حوالي 600 رياضي من 64 بلدا مشيرا الى ان هذه التظاهرة تعتبر الاكبر في العالم منذ ظهور جائحة كورونا لذلك ستكون تحديا كبيرا لتونس لانجاحها خصوصا في جانبها الصحي.واضاف في هذا السياق ان اللجنة المنظمة اتخذت بالتنسيق مع وزارة الصحة كافة التدابير لضمان سلامة المشاركين من خلال وضع بروتكول صحي صارم يتمثل في توزيع الوفود المشاركة على ثلاثة فنادق لتفادي الاكتظاظ وتعقيم المنشات والتجهزيات الرياضية ووسائل النقل الى جانب اخضاع المشاركين بشكل دوري الى اختبارات التقصي عن فيروس كورونا وفرض ارتداء الكمامات الواقية واستعمال مواد التعقيم.ومن جهة اخرى، اعلن محمد المزوغي ان تونس ستكون ممثلة خلال هذا الملتقى ب43 رياضيا (21 في صنف الذكور و22 في صنف الاناث) مؤكدا ان الهدف يتمثل في انتزاع مقاعد تاهيلية اضافية لدورة الالعاب البارالمبية طوكيو 2021 بعد ان حجزت تونس الى حد الان 11 مقعدا عن طريق وليد كتيلة وياسين الغربي وروعة التليلي ومروى البراهمي واحمد بن مصلح وياسين قنيشي وريما العبدلي ورجاء الجبالي وسنية منصور وهنية العايدي ومحمد فرحات شيدة.واعرب عن الاعتقاد ان الملتقى سيشهد منافسة قوية وقد يعرف تحطيم عدة ارقام قياسية في ظل مشاركة العديد من الابطال العالميين ورغبة العديد من البلدان في ضمان اكثر ما يمكن من البطاقات التاهيلية معربا عن ثقته في قدرة عناصر المنتخب التونسي على فرض لونها كما جرت العادة مع توفر فرصة اكتشاف وجوه جديدة على غرار نورهان الحاج سالم في اختصاصي دفع الجلة ورمي الصحن.