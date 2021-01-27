وزارة تكنولوجيا الاتصال تخطط لعقد ملتقى اقتصادي في المجال الرقمي في مارس 2021

باب نات -

استقبل وزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريّم ليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 بمقر الوزارة André Parant سفير فرنسا بتونس.وقد مثل اللقاء مناسبة لاستعراض علاقات التعاون الثنائي في قطاع تكنولوجيات الاتصال وسبل دعمها خاصة في مجال دعم وتمويل المؤسسات الناشئة ومرافقتها ومساندة التمشي التونسي في هذا المجال الذي يعتبر رائدا بمنطقة جنوب وشرق المتوسط.كما تناول الطرفان خلال اللقاء افاق التعاون في المجال الرقمي التي سيتم تداولها في فعاليات الدّورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي المزمع عقدها بتونس في شهر مارس القادم والذي من المنتظر ان تلتئم على هامش اشغالها ملتقى اقتصادي في المجال الرقمي.وبعد عرضه لمحاور الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025 ، تطرق السيد محمد الفاضل كريّم إلى فرص الاستثمار في القطاع الرقمي بتونس وذلك بفضل ما تتميّز به بلادنا من كفاءات وموارد بشرية مختصة واطار تشريعي ملائم يجعل منها منصة وبوابة نحو افريقيا والعالم.من جهته، أعرب السفير الفرنسي عن تميز علاقات الشراكة بين البلدين في المجال الرقمي مؤكدا حرص بلاده على مواصلة دعم مسار التحول الرقمي