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سعاد بن عبد الرحيم تشرف على افتتاح فعاليات ملتقى انطلاق مشروع " عاصمة تونس ، تخطيط استراتيجي و حوكمة متعدد المستويات من أجل مدينة حضرية مرنة"

Publié le Mardi 12 Janvier 2021 - 18:52 قراءة: 0 د, 51 ث
باب نات - اشرفت صباح اليوم سعاد بن عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة على افتتاح فعاليات ملتقى انطلاق مشروع " عاصمة تونس ، تخطيط استراتيجي و حوكمة متعدد المستويات من أجل مدينة حضرية مرنة" بالتعاون مع شبكة المدن المتوسطية Med Cities وبحضور جميع الأطراف المتدخلة و ممثلين عن وزارة التجهيز و الإسكان و البنية التحتية ، وزارة البيئة و الشؤون المحلية ، المفوضية الأوروبية بتونس ، مكتب دراسات URAM ،Cities alliances الوكالة الأمريكية للتنمية " تدعيم " ، برنامج الأمم المتحدة للتنمية بتونس "PNUD " .

رحبت شيخة المدينة بالحضور و أكدت في مداخلتها إلى ضرورة تعزيز الإستدامة الحضرية و العمرانية لمدينة تونس عبر اعتماد حوكمة أفضل و عقد شراكات وطنية و دولية.


كما أكدت على أهمية الملتقى الذي يهدف إلى الإعلان عن انطلاق الأشغال التي تضبط استراتيجية لتنمية مدينة تونس بالشراكة مع الجهات الفاعلة المؤسساتية و التقنية على الصعيد المحلي و الوطني و المتوسطي ووضع مسار تشاركي للتفكير الإستراتيجي في الإقليم علاوة على إبرام تحالفات و ضمان مشاركة جميع الفاعلين في رسم معالم الخطة الإستراتيجية التي سيقع الشروع في تنفيذها بمدينة تونس.

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