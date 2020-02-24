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كاس العرب للاواسط / ربع النهائي : المنتخب التونسي يشرع في الاعداد للقاء الجزائر

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
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وات - باشر المنتخب التونسي للاواسط الاستعداد للقاء منتخب الجزائر يوم الخميس القادم في مدينة الدمام (س 12 و45د) في الدور ربع النهائي لكأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في السعودية .
وأجرت عناصر الفريق الوطني اليوم الاثنين حصّة تدريبية هي الأولى ضمن برنامج التحضيرات للموعد القادم .

وقام المدرب ماهر الكنزاري بتوزيع اللاعبين إلى مجموعتين ضمّت الأولى العناصر التي شاركت في مقابلة يوم الأحد ضدّ الكويت وخضعت إلى تمارين خاصة من أجل تفادي الإرهاق بعد النسق القوي الذي عرفه المنتخب خلال الأسبوع الماضي .


أمّا المجموعة الثانية فتكوّنت من العناصر التي كانت احتياطية ضدّ الكويت أو شاركت لبعض الدقائق وكان نسق التمارين الخاص بها قويا من الناحية البدنية إلى جانب برمجة تطبيقات تهمّ الوضعيّات الهجومية أو الدفاعية المختلفة.
وحجز منتخب الجزائر بطاقة الترشح الى ربع النهائي عقب انتصاره على المنتخب السعودي امس في الجولة 3 من المجموعة 3 بنتيجة 2ـ1 ما مكّنه من افتكاك المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف المنتخب المصري المتصدر .
ومن جهته تعادل المنتخب التونسي امس الاحد في ختام منافسات الدور الاول من كأس العرب مع منتخب الكويت (1-1) وهي نتيجة ضمنت له التأهل إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة الاولى .

  
  
  

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