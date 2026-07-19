وكالة تسنيم: استهداف مراكز بيانات في البحرين يهدف إلى إضعاف قدرات المراقبة الأمريكية

وكالات -

قالت وكالةالإيرانية إن الهجمات التي أعلنتنفيذها في البحرين استهدفت بنى تحتية تكنولوجية مرتبطة، بحسب وصفها، بقدرات الولايات المتحدة في مجالي، معتبرة أن ذلك يمثل تحولا في طبيعة الأهداف من القواعد العسكرية التقليدية إلى مراكز البيانات.وذكرت الوكالة أن العمليات شملت، وفق روايتها،، معتبرة أن هذه المنشآت تمثل جزءا أساسيا من منظومات المراقبة الأمريكية في منطقة الخليج.وأضافت أن مراكز البيانات تضطلع بمعالجة كميات كبيرة من المعلومات الواردة من المستشعرات والزوارق المسيّرة، وأن الخوارزميات العاملة فيها تتولى تحليل الصور وبيانات الرادار بشكل فوري لتحديد الأهداف وتعقبها، مشيرة إلى أن استهداف هذه المنشآت من شأنه، وفق تقديرها، التأثير في كفاءة منظومات القيادة والسيطرة والاستطلاع.ورأت الوكالة أن استهداف هذه البنى التحتية يشكل أيضا رسالة إلى الدول التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، مفادها أن المنشآت التكنولوجية والصناعية المرتبطة بهذه القواعد قد تصبح أهدافا في حال استمرار التصعيد.وفي المقابل، كانقد أدان الهجمات الإيرانية التي استهدفت البنية التحتية والمنشآت المدنية في، واعتبرها "جرائم حرب" تستوجب المساءلة الدولية.