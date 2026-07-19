JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:42 Tunis

وكالة تسنيم: استهداف مراكز بيانات في البحرين يهدف إلى إضعاف قدرات المراقبة الأمريكية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5d31939a9e68.29545977_ofljnmqeigpkh.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Juillet 2026 - 21:20 قراءة: 0 د, 55 ث
      
وكالات - قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن الهجمات التي أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذها في البحرين استهدفت بنى تحتية تكنولوجية مرتبطة، بحسب وصفها، بقدرات الولايات المتحدة في مجالي معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي، معتبرة أن ذلك يمثل تحولا في طبيعة الأهداف من القواعد العسكرية التقليدية إلى مراكز البيانات.

وذكرت الوكالة أن العمليات شملت، وفق روايتها، "المركز الرئيسي للذكاء الاصطناعي" و"مستودع الزوارق المسيّرة غير المأهولة" و"مركز بيانات بتلكو"، معتبرة أن هذه المنشآت تمثل جزءا أساسيا من منظومات المراقبة الأمريكية في منطقة الخليج.


وأضافت أن مراكز البيانات تضطلع بمعالجة كميات كبيرة من المعلومات الواردة من المستشعرات والزوارق المسيّرة، وأن الخوارزميات العاملة فيها تتولى تحليل الصور وبيانات الرادار بشكل فوري لتحديد الأهداف وتعقبها، مشيرة إلى أن استهداف هذه المنشآت من شأنه، وفق تقديرها، التأثير في كفاءة منظومات القيادة والسيطرة والاستطلاع.


ورأت الوكالة أن استهداف هذه البنى التحتية يشكل أيضا رسالة إلى الدول التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، مفادها أن المنشآت التكنولوجية والصناعية المرتبطة بهذه القواعد قد تصبح أهدافا في حال استمرار التصعيد.

وفي المقابل، كان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أدان الهجمات الإيرانية التي استهدفت البنية التحتية والمنشآت المدنية في البحرين والكويت والأردن، واعتبرها "جرائم حرب" تستوجب المساءلة الدولية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333165

babnet

كل الأخبار...

21:42 - تونس تتصدر بطولة شمال إفريقيا لألعاب القوى تحت 18 و20 عاما بـ59 ميدالية منها 20 ذهبية
21:20 - وكالة تسنيم: استهداف مراكز بيانات في البحرين يهدف إلى إضعاف قدرات المراقبة الأمريكية
21:15 - برنامج سهرات المهرجانات الصيفية في مختلف أنحاء البلاد ليوم الإثنين 20 جويلية 2026
20:56 - رغم تراجع عدد الحوادث.. ارتفاع قتلى حوادث المرور في تونس بأكثر من 10% منذ بداية 2026
20:27 - ديوان الصناعات التقليدية يفتح باب الترشح لفضاء الباعثين الجدد ضمن الدورة 43 لصالون الابتكار
20:20 - تقرير: ترامب يبلغ وسطاء خليجيين بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار هذا الأسبوع ويحذر من تصعيد محتمل
19:35 - طقس الليلة ... حرارة مرتفعة ليلا تصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي
19:34 - مرصد "شاهد": النسبة العامة للمشاركة في الانتخابات الجزئية بدائرة الكبارية ضعيفة جدا
19:30 - ديشان يبرر رحيله : الاجواء اصبحت خانقة
19:14 - المنتخب التونسي للرماية بالقوس يتوجه الى الجزائر للمشاركة في البطولة الافريقية الخامسة عشرة للأكابر والكبريات والناشئة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Arg | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 19 جويلية 2026 | 4 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:22
19:38
16:16
12:33
05:15
03:29
الرطــوبة:
% 17
Babnet
Babnet44°
36° Babnet
الــرياح:
2.47 كم/س
Babnet
Babnet32°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
44°-32
42°-32
44°-32
43°-31
40°-29
  • Avoirs en devises 22769,1
  • (17/07)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,37855 DT
  • (17/07)
  • 1 $ = 2,94826 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/07)     841,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/07)   29291 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio