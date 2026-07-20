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قناة تلفزة تي في تعلن تعليق بثّها بسبب ما وصفته "تواصل الهرسلة" من الديوان الوطني للارسال

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Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 18:15 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلنت الاثنين 20 جويلية، قناة "تلفزة TV" تعليق بثها احتجاجا على ما وصفته بـ"الهرسلة المستمرة" من قبل الديوان الوطني للإرسال.

كما أرجعت القناة قرار ايقاف البث الي ما اعتبرته غياب أي تجاوب رسمي لمعالجة الإشكاليات التي تواجه وسائل الإعلام الخاصة.


وأكدت القناة أن تعليق البث سيستمر إلى حين تدخل جهة رسمية والاستماع إلى مطالبها والعمل على إيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
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