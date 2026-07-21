رئيس الجمهوريّة يجتمع برئيسة الحكومة و بوزير الاقتصاد والتخطيط وبمحافظ البنك المركزي

إجتمع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، الاثنين 20 جويلية 2026 بقصر قرطاج، بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.وتناول رئيس الدّولة، خلال هذا الاجتماع، القانون الذي تمّ ختمه والمتعلّق بالمصادقة على مخطّط التّنمية 2026-2030،حسب ما جاء في بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية.وتعرّض الرئيس قيس سعيد،وفق ذات البلاغ، إلى الدّيون التي قال انها " تراكمت ولم يستفد منها الشّعب التّونسي ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهّداتها ولم تتأخّر عن سداد ما التزمت به".وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الدّولة على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الدّيون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي، وانتظاراته لن تخيب.وأشار رئيس الجمهوريّة إلى أنّ "حياة الدّول والأوطان لحظات تكون فيها الشّعوب في موعد مع التّاريخ لتصنع التّاريخ كما تريد، ولا مجال في هذه اللّحظة للأيادي المرتعشة والفرائص المرتعدة ولا للفكر المستلب".