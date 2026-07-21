تصعيد عسكري بين واشنطن وطهران.. ضربات أمريكية وهجمات إيرانية وتحذيرات من اتساع المواجهة

دخلت المواجهة بينمرحلة جديدة من التصعيد، في، وسط تبادل للهجمات العسكرية وتحركات دبلوماسية متواصلة لاحتواء الأزمة.وأعلنتاستكمال جولة جديدة من الضربات ضد أهداف في إيران، فيما أصدرتتحذيرا عالميا لرعاياها، داعية المواطنين الأمريكيين إلى توخي الحذر في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماعجنوبي البلاد، إلى جانب، كما تحدثت تقارير عن استهداف سفن فيمن جهته، أعلن، الاثنين، تنفيذاستهدفت القوات الأمريكية في المنطقة، مؤكدا أنه وجه ضربات إلىوأعلنت كل منأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لهما تصدت لهجمات انطلقت من إيران.وفي أول تعليق له، قالإن إيران "ستدفع ثمنا مضاعفا" في كل مرة يُقتل فيها جندي أمريكي.من جانبه، أكدأن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، معتبرا أن طهران ترغب في التفاوض، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود انقسام متنام داخل النظام الإيراني.في المقابل، قالإن الوسطاء يواصلون جهودهم لمنع التصعيد، مؤكدا أن طهران تلقت مقترحات بهذا الشأن، دون الكشف عن تفاصيلها.