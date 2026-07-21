تصعيد عسكري بين واشنطن وطهران.. ضربات أمريكية وهجمات إيرانية وتحذيرات من اتساع المواجهة
دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، في اليوم الـ34 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، واليوم الـ143 من اندلاع الحرب، وسط تبادل للهجمات العسكرية وتحركات دبلوماسية متواصلة لاحتواء الأزمة.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استكمال جولة جديدة من الضربات ضد أهداف في إيران، فيما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا عالميا لرعاياها، داعية المواطنين الأمريكيين إلى توخي الحذر في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات قرب مدينة سيريك جنوبي البلاد، إلى جانب مدينة شيراز، كما تحدثت تقارير عن استهداف سفن في مضيق هرمز.
من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، تنفيذ هجمات على ثلاث مراحل استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة، مؤكدا أنه وجه ضربات إلى قوات ومراكز للجيش الأمريكي في البحرين والكويت.
وأعلنت كل من الكويت والبحرين أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لهما تصدت لهجمات انطلقت من إيران.
وفي أول تعليق له، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "ستدفع ثمنا مضاعفا" في كل مرة يُقتل فيها جندي أمريكي.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، معتبرا أن طهران ترغب في التفاوض، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود انقسام متنام داخل النظام الإيراني.
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الوسطاء يواصلون جهودهم لمنع التصعيد، مؤكدا أن طهران تلقت مقترحات بهذا الشأن، دون الكشف عن تفاصيلها.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استكمال جولة جديدة من الضربات ضد أهداف في إيران، فيما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا عالميا لرعاياها، داعية المواطنين الأمريكيين إلى توخي الحذر في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات قرب مدينة سيريك جنوبي البلاد، إلى جانب مدينة شيراز، كما تحدثت تقارير عن استهداف سفن في مضيق هرمز.
من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، تنفيذ هجمات على ثلاث مراحل استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة، مؤكدا أنه وجه ضربات إلى قوات ومراكز للجيش الأمريكي في البحرين والكويت.
وأعلنت كل من الكويت والبحرين أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لهما تصدت لهجمات انطلقت من إيران.
وفي أول تعليق له، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "ستدفع ثمنا مضاعفا" في كل مرة يُقتل فيها جندي أمريكي.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، معتبرا أن طهران ترغب في التفاوض، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود انقسام متنام داخل النظام الإيراني.
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الوسطاء يواصلون جهودهم لمنع التصعيد، مؤكدا أن طهران تلقت مقترحات بهذا الشأن، دون الكشف عن تفاصيلها.
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