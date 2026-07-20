مستقبل القصرين يعلن عن تركيبة الاطار الفني لموسم 2026-2027

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اعلن مستقبل القصرين اليوم الاثنين عن تركيبة الاطار الفني الذي سيشرف على فريق الاكابر للموسم الكروي 2026-2027.

وضمت التركيبة الفنية كلا من صابر مرزوق (مدرب) وسيف رحيمي (مدرب مساعد) وعلي مرزوقي (معد بدني) وعمر دمق (مدرب الحراس).

وسيخوض مستقبل القصرين بطولة الرابطة المحترفة الثانية التي ستنطلق يوم 19 سبتمبر القادم ضمن المجموعة الثانية.