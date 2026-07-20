مستقبل القصرين يعلن عن تركيبة الاطار الفني لموسم 2026-2027
اعلن مستقبل القصرين اليوم الاثنين عن تركيبة الاطار الفني الذي سيشرف على فريق الاكابر للموسم الكروي 2026-2027.
وضمت التركيبة الفنية كلا من صابر مرزوق (مدرب) وسيف رحيمي (مدرب مساعد) وعلي مرزوقي (معد بدني) وعمر دمق (مدرب الحراس).
وسيخوض مستقبل القصرين بطولة الرابطة المحترفة الثانية التي ستنطلق يوم 19 سبتمبر القادم ضمن المجموعة الثانية.
وضمت التركيبة الفنية كلا من صابر مرزوق (مدرب) وسيف رحيمي (مدرب مساعد) وعلي مرزوقي (معد بدني) وعمر دمق (مدرب الحراس).
وسيخوض مستقبل القصرين بطولة الرابطة المحترفة الثانية التي ستنطلق يوم 19 سبتمبر القادم ضمن المجموعة الثانية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333215