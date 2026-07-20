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زياد الزواري يقدم مشروعه الموسيقي الجديد "100 كمان" بعرض أول في مهرجان المنستير الدولي يليه عرض خاص بالمتحف الوطني بقرطاج

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5e5677af9701.40646518_kigjlonhfqmep.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 18:37 قراءة: 1 د, 29 ث
      
يفتتح عازف الكمان والمؤلف الموسيقي التونسي زياد الزواري، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمهرجان منستير الدولي، بعرض لمشروعه الموسيقي الجديد "100 كمان"، قبل أن يلتقي بالجمهور مجددا يوم 25 جويلية 2026، بمناسبة عيد الجمهورية، في عرض خاص يحتضنه المتحف الوطني قرطاج.

ويُعد "100 كمان" من أكبر المشاريع الموسيقية التي يقودها الزواري، إذ يجمع عشرات العازفين من مختلف الأجيال والجهات في تجربة تحتفي بالموسيقى ، ويعيد تقديمها في صياغة معاصرة. وكان قد حقق العرض الأول في رباط سوسة يوم 22 جوان الماضي حضورا جماهيريا هاما.


ومشروع "100 كمان"، هو مبادرة فنية وأكاديمية أطلقها عازف الكمان والمؤلف الموسيقي التونسي زياد الزواري، وتهدف إلى تكوين جيل جديد من عازفي آلتي الكمان و"الألتو"، عبر الجمع بين التكوين الموسيقي المتخصص والإبداع الأوركسترالي.


ويرتكز المشروع على إعادة قراءة التراث الموسيقي التونسي في صياغات أوركسترالية معاصرة، مع الانفتاح على الموسيقى العالمية، بما يرسخ مكانة الآلات الوترية في المشهد الثقافي التونسي. ويسعى المشروع، إلى جمع مائة عازف كمان على ركح واحد في تجربة موسيقية غير مسبوقة، تضم تلاميذ وطلبة المعاهد الموسيقية إلى جانب أساتذتهم، في رؤية تجمع بين التميز الفني، والتكوين الأكاديمي، والعمل الجماعي.

وزياد الزواري مؤلف موسيقي وعازف كمان تونسي، يُعد من أبرز الأسماء العربية في مجال الموسيقى المعاصرة. وُلد بمدينة صفاقس سنة 1983، وتلقى تكوينا أكاديميا في تونس وفرنسا تُوِّج بالحصول على الدكتوراه في الموسيقى من جامعة السوربون. ويجمع في أعماله بين الموسيقى العربية والأندلسية والإفريقية والجاز والكتابة السيمفونية، مقدمًا رؤية فنية خاصة.

وقدّم عازف الكمان عروضا في أكثر من ستين دولة، واعتلى مسارح عالمية ، كما تعاون مع عدد من أبرز الفنانين والموسيقيين في العالم، إلى جانب مساهمته في مشاريع موسيقية دولية وأعمال سينمائية ومسرحية.

ويواصل الزواري بالتوازي مع نشاطه الفني، مسيرته الأكاديمية أستاذًا وباحثًا في الموسيقى، ويُعرف باهتمامه بتوثيق التراث الموسيقي وتطويره.
و من أبرز تجاربه "Electro Btaihi"، و"Maqâm Roads، "Made in Africa"،وصولًا إلى مشروع " 100 كمان".
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