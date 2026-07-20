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الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/688695ffebc278.96279276_mgqlnheopkifj.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 17:45 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلنت جماعة الحوثي، الإثنين، "فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية"، وذلك بعد أيام من تجدد المواجهات الحكومة اليمنية، للمرة الأولى منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان، إن جماعته تعلن "حظر الملاحة البحرية" على السعودية وفق ما وصفه بـ"معادلة الحصار بالحصار"، قائلا إن هذا التهديد سيدخل حيز التنفيذ لحظة إعلانه.


المتحدث الحوثي توعد بما وصفه بـ"التصعيد الشامل والقاسب" تجاه أي تصعيد، حسب تعبيره.


ويعود تجدد التوتر إلى 13 جويلية الجاري، حين أعلن الحوثيون استهداف مطار أبها بصواريخ ومسيرات، ردا على قصف استهدف مطار صنعاء، أعلنت بعده الحكومة اليمنية أنها استهدفت المدرج لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، لكونها لم تحصل عن إذن بذلك.

ويُعد هذا التصعيد الأخطر بين الطرفين منذ إبرام هدنة في أفريل 2022، والتي صمدت إلى حد كبير رغم انتهاء مدتها في أكتوبر من العام نفسه.
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