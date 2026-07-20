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وفاة اللاعب والمدرب الإنقليزي السابق كيفن كيغان عن 75 عاما

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Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 18:20 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أفادت وسائل إعلام ‌بريطانية اليوم ‌الاثنين ‌أن لاعب كرة القدم ⁠والمدرب الإنقليزي السابق كيفن كيغان توفي عن 75 عاما.
وقالت ⁠عائلة كيغان في بيان ⁠نقلته شبكة سكاي سبورتس "ببالغ الحزن نعلن وفاة كيفن كيغان عن 75 عاما".
وأضافت "كان اللاعب والمدرب الإنقليزي السابق يكافح ‌مرض السرطان، وقد كانت زوجته وبناته ⁠بجانبه في ‌لحظاته الأخيرة".

وتابع البيان "كان كيفن، الفائز مرتين بجائزة الكرة الذهبية، زوجا وأبا وجدا محبوبا ‌للغاية. وتود ⁠العائلة أن تشكر الفريق الطبي الرائع الذي ‌عالج كيفن على كل الدعم ‌الذي ⁠قدموه". 
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