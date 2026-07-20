وفاة اللاعب والمدرب الإنقليزي السابق كيفن كيغان عن 75 عاما

أفادت وسائل إعلام ‌بريطانية اليوم ‌الاثنين ‌أن لاعب كرة القدم ⁠والمدرب الإنقليزي السابق كيفن كيغان توفي عن 75 عاما.وقالت ⁠عائلة كيغان في بيان ⁠نقلته شبكة سكاي سبورتس "ببالغ الحزن نعلن وفاة كيفن كيغان عن 75 عاما".وأضافت "كان اللاعب والمدرب الإنقليزي السابق يكافح ‌مرض السرطان، وقد كانت زوجته وبناته ⁠بجانبه في ‌لحظاته الأخيرة".وتابع البيان "كان كيفن، الفائز مرتين بجائزة الكرة الذهبية، زوجا وأبا وجدا محبوبا ‌للغاية. وتود ⁠العائلة أن تشكر الفريق الطبي الرائع الذي ‌عالج كيفن على كل الدعم ‌الذي ⁠قدموه".