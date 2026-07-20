وفاة اللاعب والمدرب الإنقليزي السابق كيفن كيغان عن 75 عاما
أفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم الاثنين أن لاعب كرة القدم والمدرب الإنقليزي السابق كيفن كيغان توفي عن 75 عاما.
وقالت عائلة كيغان في بيان نقلته شبكة سكاي سبورتس "ببالغ الحزن نعلن وفاة كيفن كيغان عن 75 عاما".
وأضافت "كان اللاعب والمدرب الإنقليزي السابق يكافح مرض السرطان، وقد كانت زوجته وبناته بجانبه في لحظاته الأخيرة".
وتابع البيان "كان كيفن، الفائز مرتين بجائزة الكرة الذهبية، زوجا وأبا وجدا محبوبا للغاية. وتود العائلة أن تشكر الفريق الطبي الرائع الذي عالج كيفن على كل الدعم الذي قدموه".
وقالت عائلة كيغان في بيان نقلته شبكة سكاي سبورتس "ببالغ الحزن نعلن وفاة كيفن كيغان عن 75 عاما".
وأضافت "كان اللاعب والمدرب الإنقليزي السابق يكافح مرض السرطان، وقد كانت زوجته وبناته بجانبه في لحظاته الأخيرة".
وتابع البيان "كان كيفن، الفائز مرتين بجائزة الكرة الذهبية، زوجا وأبا وجدا محبوبا للغاية. وتود العائلة أن تشكر الفريق الطبي الرائع الذي عالج كيفن على كل الدعم الذي قدموه".
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