منتخب تونس يتراجع إلى المركز 57 عالميا في تصنيف "فيفا"
تراجع المنتخب التونسي لكرة القدم 12 مركزا في التصنيف الشهري الصادر، اليوم الإثنين، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليحتل المرتبة 57 عالميا و11 إفريقيا.
وعلى المستوى القاري، حافظ المنتخب المغربي على صدارة المنتخبات الإفريقية، بعدما احتل المركز السادس عالميا، متقدما على السنغال (18 عالميا)، ومصر (24 عالميا)، ونيجيريا (26 عالميا)، والجزائر (29 عالميا)، وكوت ديفوار (31 عالميا)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (41 عالميا)، والكاميرون (43 عالميا)، ومالي (53 عالميا)، وجنوب إفريقيا (54 عالميا).
وعالميا، تصدر المنتخب الإسباني التصنيف الجديد عقب تتويجه، أمس الأحد، بلقب كأس العالم إثر فوزه في النهائي على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد، متقدما على منتخبات الأرجنتين وفرنسا وإنقلترا والبرازيل، فيما جاء المنتخب المغربي في المركز السادس عالميا.
وعلى المستوى القاري، حافظ المنتخب المغربي على صدارة المنتخبات الإفريقية، بعدما احتل المركز السادس عالميا، متقدما على السنغال (18 عالميا)، ومصر (24 عالميا)، ونيجيريا (26 عالميا)، والجزائر (29 عالميا)، وكوت ديفوار (31 عالميا)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (41 عالميا)، والكاميرون (43 عالميا)، ومالي (53 عالميا)، وجنوب إفريقيا (54 عالميا).
وعالميا، تصدر المنتخب الإسباني التصنيف الجديد عقب تتويجه، أمس الأحد، بلقب كأس العالم إثر فوزه في النهائي على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد، متقدما على منتخبات الأرجنتين وفرنسا وإنقلترا والبرازيل، فيما جاء المنتخب المغربي في المركز السادس عالميا.
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