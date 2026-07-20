منتخب تونس يتراجع إلى المركز 57 عالميا في تصنيف "فيفا"

تراجعفي التصنيف الشهري الصادر، اليوم الإثنين، عن، ليحتل المرتبةوعلى المستوى القاري، حافظعلى صدارة المنتخبات الإفريقية، بعدما احتل المركز، متقدما على(18 عالميا)، و(24 عالميا)، و(26 عالميا)، و(29 عالميا)، و(31 عالميا)، و(41 عالميا)، و(43 عالميا)، و(53 عالميا)، و(54 عالميا).وعالميا، تصدرالتصنيف الجديد عقب تتويجه، أمس الأحد، بلقبإثر فوزه في النهائي علىبهدف دون رد بعد التمديد، متقدما على منتخبات، فيما جاءفي المركز السادس عالميا.