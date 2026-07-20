JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:40 Tunis

منتخب تونس يتراجع إلى المركز 57 عالميا في تصنيف "فيفا"

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1ec2d70b5587.35740553_mokpqhielfjng.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 17:39 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تراجع المنتخب التونسي لكرة القدم 12 مركزا في التصنيف الشهري الصادر، اليوم الإثنين، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليحتل المرتبة 57 عالميا و11 إفريقيا.

وعلى المستوى القاري، حافظ المنتخب المغربي على صدارة المنتخبات الإفريقية، بعدما احتل المركز السادس عالميا، متقدما على السنغال (18 عالميا)، ومصر (24 عالميا)، ونيجيريا (26 عالميا)، والجزائر (29 عالميا)، وكوت ديفوار (31 عالميا)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (41 عالميا)، والكاميرون (43 عالميا)، ومالي (53 عالميا)، وجنوب إفريقيا (54 عالميا).


وعالميا، تصدر المنتخب الإسباني التصنيف الجديد عقب تتويجه، أمس الأحد، بلقب كأس العالم إثر فوزه في النهائي على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد، متقدما على منتخبات الأرجنتين وفرنسا وإنقلترا والبرازيل، فيما جاء المنتخب المغربي في المركز السادس عالميا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333205

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  - 05:00 Spain Wins 2026 FIFA World Cup .
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 جويلية 2026 | 5 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:21
19:38
16:16
12:33
05:16
03:30
الرطــوبة:
% 25
Babnet
Babnet43°
38° Babnet
الــرياح:
3.83 كم/س
Babnet
Babnet32°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-32
44°-32
42°-31
41°-29
37°-28
  • Avoirs en devises 22731,3
  • (20/07)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,37597 DT
  • (20/07)
  • 1 $ = 2,95069 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/07)     802,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/07)   29293 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All radio