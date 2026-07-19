JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 06:26 Tunis

مبابي يحطم رقمين قياسيين لميسي ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5c35c1ac6e98.35492288_eqlpofkhgmnji.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Juillet 2026 - 06:26 قراءة: 1 د, 0 ث
      
واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة التاريخ في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما حطم رقمين قياسيين كانا بحوزة الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم خسارة منتخب بلاده أمام إنجلترا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وسجل مبابي هدفين في اللقاء، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في مونديال 2026، متصدرا قائمة هدافي البطولة بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه، وذلك قبل المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين.


ووفقا لشبكة Stats Foot، أصبح مبابي أول لاعب يسجل 10 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم منذ الأسطورة الألماني غيرد مولر الذي حقق الرقم ذاته في مونديال 1970.


كما انفرد قائد المنتخب الفرنسي بصدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفا، متجاوزا الرقم المسجل باسم ليونيل ميسي والبالغ 21 هدفا.

وأشارت الشبكة إلى أن مبابي أعاد المنتخب الفرنسي إلى صدارة هدافي البطولة للمرة الأولى منذ مونديال 1970، كما سجل إنجازا آخر بعدما أحرز 16 هدفا مع منتخب فرنسا خلال الموسم الحالي، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع "الديوك" في موسم واحد، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم الأسطورة جوست فونتين، الذي سجل 14 هدفا خلال موسم 1957-1958.

ويواصل مبابي، البالغ من العمر 27 عاما، ترسيخ مكانته بين أساطير كرة القدم العالمية، بإضافة سلسلة من الأرقام القياسية إلى سجله في بطولات كأس العالم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333135

babnet

كل الأخبار...

06:26 - مبابي يحطم رقمين قياسيين لميسي ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم
06:10 - تطورات الحرب بين واشنطن وطهران: ضربات أمريكية جديدة وتحذيرات من اتساع رقعة المواجهة
03:19 - رئيس الجمهورية لدى تحوّله إلى مركّب المياه بغدير القلّة : لابد من تحميل المسؤولية كاملة لكلّ من ثبت تقصيره في أداء واجبه
00:30 - إنجلترا تهزم فرنسا 6-4 وتحصد المركز الثالث في كأس العالم 2026
00:11 - الولايات المتحدة تصدر تحذيرا أمنيا عالميا لرعاياها وسط تصاعد التوتر مع إيران
أمس 23:51 - حمدي حشاد يحذر: البحار والمحيطات تختزن الحرارة بشكل مقلق وقد تمهد لظواهر جوية متطرفة
أمس 23:26 - نتنياهو يؤكد دعمه لمنتخب "التانغو" في نهائي كأس العالم
أمس 22:53 - رئيس الدولة يزور منطقة "قنطرة بنزرت" ويتفقد مشروعي الحماية من الفيضانات بوادي مجردة وترميم القنطرة الاندلسية
أمس 22:10 - نابل: حملة تلقيح استثنائية للكلاب والقطط بساحة قصر بلدية سليمان
أمس 21:21 - كرة الطاولة: التونسية ريتاج الشريف تتأهل إلى النسخة العالمية من أسبوع الآمال للتحدي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Arg | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 19 جويلية 2026 | 4 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:22
19:38
16:16
12:33
05:15
03:29
الرطــوبة:
% 16
Babnet
Babnet43°
35° Babnet
الــرياح:
1.56 كم/س
Babnet
Babnet33°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-33
43°-33
43°-32
41°-30
41°-29
  • Avoirs en devises 22769,1
  • (17/07)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,37855 DT
  • (17/07)
  • 1 $ = 2,94826 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/07)     841,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/07)   29291 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio