مبابي يحطم رقمين قياسيين لميسي ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم
واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة التاريخ في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما حطم رقمين قياسيين كانا بحوزة الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم خسارة منتخب بلاده أمام إنجلترا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث.
وسجل مبابي هدفين في اللقاء، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في مونديال 2026، متصدرا قائمة هدافي البطولة بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه، وذلك قبل المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين.
ووفقا لشبكة Stats Foot، أصبح مبابي أول لاعب يسجل 10 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم منذ الأسطورة الألماني غيرد مولر الذي حقق الرقم ذاته في مونديال 1970.
كما انفرد قائد المنتخب الفرنسي بصدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفا، متجاوزا الرقم المسجل باسم ليونيل ميسي والبالغ 21 هدفا.
وأشارت الشبكة إلى أن مبابي أعاد المنتخب الفرنسي إلى صدارة هدافي البطولة للمرة الأولى منذ مونديال 1970، كما سجل إنجازا آخر بعدما أحرز 16 هدفا مع منتخب فرنسا خلال الموسم الحالي، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع "الديوك" في موسم واحد، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم الأسطورة جوست فونتين، الذي سجل 14 هدفا خلال موسم 1957-1958.
ويواصل مبابي، البالغ من العمر 27 عاما، ترسيخ مكانته بين أساطير كرة القدم العالمية، بإضافة سلسلة من الأرقام القياسية إلى سجله في بطولات كأس العالم.
وسجل مبابي هدفين في اللقاء، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في مونديال 2026، متصدرا قائمة هدافي البطولة بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه، وذلك قبل المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين.
ووفقا لشبكة Stats Foot، أصبح مبابي أول لاعب يسجل 10 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم منذ الأسطورة الألماني غيرد مولر الذي حقق الرقم ذاته في مونديال 1970.
كما انفرد قائد المنتخب الفرنسي بصدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفا، متجاوزا الرقم المسجل باسم ليونيل ميسي والبالغ 21 هدفا.
وأشارت الشبكة إلى أن مبابي أعاد المنتخب الفرنسي إلى صدارة هدافي البطولة للمرة الأولى منذ مونديال 1970، كما سجل إنجازا آخر بعدما أحرز 16 هدفا مع منتخب فرنسا خلال الموسم الحالي، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع "الديوك" في موسم واحد، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم الأسطورة جوست فونتين، الذي سجل 14 هدفا خلال موسم 1957-1958.
ويواصل مبابي، البالغ من العمر 27 عاما، ترسيخ مكانته بين أساطير كرة القدم العالمية، بإضافة سلسلة من الأرقام القياسية إلى سجله في بطولات كأس العالم.
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