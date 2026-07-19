مبابي يحطم رقمين قياسيين لميسي ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم

واصل النجم الفرنسيكتابة التاريخ في نهائيات، بعدما حطم رقمين قياسيين كانا بحوزة الأرجنتيني، رغم خسارة منتخب بلاده أمام إنجلترا بنتيجةفي مباراة تحديد المركز الثالث.وسجل مبابي هدفين في اللقاء، ليرفع رصيده إلىفي مونديال 2026، متصدرا قائمة هدافي البطولة بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه، وذلك قبل المباراة النهائية بينووفقا لشبكة، أصبح مبابي أول لاعب يسجلمنذ الأسطورة الألمانيالذي حقق الرقم ذاته في مونديال 1970.كما انفرد قائد المنتخب الفرنسي بصدارةبعدما رفع رصيده إلى، متجاوزا الرقم المسجل باسموالبالغوأشارت الشبكة إلى أن مبابي أعاد المنتخب الفرنسي إلى صدارة هدافي البطولة للمرة الأولى منذ مونديال 1970، كما سجل إنجازا آخر بعدما أحرز، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع "الديوك" في موسم واحد، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم الأسطورة، الذي سجلخلال موسمويواصل مبابي، البالغ من العمر 27 عاما، ترسيخ مكانته بين أساطير كرة القدم العالمية، بإضافة سلسلة من الأرقام القياسية إلى سجله في بطولات كأس العالم.