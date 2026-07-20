الإدارة العامة للغابات تدعو المواطنين إلى تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران

أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، يوم الأحد ، بأن المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للغابات، تتابع بكامل اليقظة والاهتمام، الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، والتي تستدعي تضافر كل الجهود لحماية المخزون الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية.وأكدت الإدارة العامة ، في بلاغ نشر على صفحة وزارة الفلاحة ، حول مجابهة حرائق الغابات في وموجة الحر الشديد ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر، أمام استمرار المؤشرات المناخية الصعبةودعت كافة المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وروادها إلى إبداء المواطنة الواعية والمسؤولة عبر تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران، والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلط المحلية.وشددت الإدارة على أن نجاعة التدخلات الميدانية ترتكز أساساً على إحكام التنسيق العملياتي المشترك بين كافة الأطراف المتداخلة (اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث، السلطات المحلية، والمجتمع المدني)، وتفعيل خطط الطوارئ الاستباقية لضمان سرعة الاستجابة، وتوجيه الدعم اللوجستي والبشري بمرونة تامة لإنقاذ المنظومات البيئية المتضررة.وتم التأكيد على أن حماية الموروث الطبيعي والبيئي هي مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق الجميع دون استثناء، وتقتضي في هذا الظرف الدقيق أعلى مستويات الانضباط والتعاون.