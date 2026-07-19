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رئيس الجمهورية لدى تحوّله إلى مركّب المياه بغدير القلّة : لابد من تحميل المسؤولية كاملة لكلّ من ثبت تقصيره في أداء واجبه

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Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Juillet 2026 - 03:19 قراءة: 1 د, 2 ث
      
توجّه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، عصر يوم أمس إلى مركّب المياه بغدير القلّة التّابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ،حيث اطّلع على كلّ مكوّنات المحطّة متوقّفا عند عديد النقائص التي أكّد على ضرورة تلافيها في أقرب الأوقات ،وخاصة في علاقة المحطّة بالأقاليم،

كما شدّد رئيس الدولة ،وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة،على ضرورة الانسجام التّام ،والتّنسيق المستمرّ مع تحميل المسؤولية كاملة لكلّ من ثبت تقصيره في أداء واجبه


وتحّول رئيس الدّولة إثر ذلك إلى منطقة قنطرة بنزرت بمعتمديّة قلعة الأندلس، حيث اطّلع على مدى تقدّم أشغال مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة، الذي تشرف على إنجازه الإدارة العامة للهندسة العسكريّة، مركّزا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة حتى لا تضيع مياه الأمطار التي أنعم الله بها علينا


كما اطّلع رئيس الجمهوريّة على تقدّم الأشغال المتعلّقة بترميم القنطرة التي تمّ بناؤها سنة 1608،والتي تعتبر معلما تاريخيّا تمّ إهماله على مدى عقود وعقود وتحوّل إلى مصبّ للفضلات
وأشار رئيس الدّولة في هذا السّياق، إلى أنّ كثيرة هي المعالم التاريخية والآثار التي أهملت، أوالتي تمّ الاستيلاء عليها أو تهريبها ،مؤكّدا على أنّ تاريخنا ليس للبيع وأن مستقبلنا هو بيد شعبنا ،وعلى كلّ مسؤول أن يستبطن في كلّ خطوة يخطوها وفي كلّ قرار يتّخذه حقوق الشّعب التّونسي المشروعة
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