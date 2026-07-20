تصعيد متواصل بين واشنطن وطهران: ضربات أمريكية لليلة التاسعة واعتراض هجمات إيرانية في عدة دول خليجية
تواصلت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، في اليوم الـ33 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، واليوم الـ142 من اندلاع الحرب، مع تصاعد العمليات العسكرية وتوسع تداعياتها في عدد من دول المنطقة.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها أكملت الليلة التاسعة على التوالي من الضربات الجوية ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة في الوقت ذاته انطلاق موجة جديدة من الهجمات عند الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
في المقابل، حذر الحرس الثوري الإيراني الجيش الأمريكي مما وصفه بـ"عملية عقابية"، ردا على ما اعتبره "أعمالا غير قانونية" تنفذها القوات الأمريكية.
خسائر أمريكية في العراق والأردنوأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في شمال العراق أثناء تفكيك طائرة مسيرة إيرانية انتحارية، كما أفادت بالعثور على رفات مجهولة الهوية في موقع حادث أدى، أمس، إلى مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث في الأردن.
الأردن يحتج على إيرانوفي الأردن، أعلن الجيش إسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة نائية دون تسجيل أضرار.
كما استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمّان، وأبلغته رسالة احتجاج شديدة على خلفية الهجمات.
استنفار في إسرائيلمن جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا قرب مدينة إيلات، فيما ذكرت القناة 13 أنه تم إجلاء طائرات أمريكية للتزود بالوقود من مطار رامون جنوب إسرائيل عقب استهداف إيران منطقة العقبة الأردنية.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين إسرائيلي وأمريكي أن واشنطن أبلغت إسرائيل عزمها تصعيد عملياتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام المقبلة.
الكويت والبحرين تعلنان اعتراض هجماتوفي الكويت، أعلن الجيش أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية، بينما أفادت وزارة الكهرباء والماء بتعرض محطة لإنتاج الكهرباء وتقطير المياه لحريق للمرة الثانية خلال يومين إثر هجوم.
أما في البحرين، فأعلن التلفزيون الرسمي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت هجمات جوية إيرانية استهدفت أجواء المملكة.
إيران تعلن إسقاط مسيّرات أمريكيةوفي إيران، قال مسؤول بمحافظة خوزستان إن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف مناطق خارج مدينة آبادان جنوب غربي البلاد.
كما أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز "لوكاس" في جنوب البلاد، وطائرة أخرى من طراز "إم كيو-9" (MQ-9) في غرب إيران.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها أكملت الليلة التاسعة على التوالي من الضربات الجوية ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة في الوقت ذاته انطلاق موجة جديدة من الهجمات عند الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
في المقابل، حذر الحرس الثوري الإيراني الجيش الأمريكي مما وصفه بـ"عملية عقابية"، ردا على ما اعتبره "أعمالا غير قانونية" تنفذها القوات الأمريكية.
خسائر أمريكية في العراق والأردنوأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في شمال العراق أثناء تفكيك طائرة مسيرة إيرانية انتحارية، كما أفادت بالعثور على رفات مجهولة الهوية في موقع حادث أدى، أمس، إلى مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث في الأردن.
الأردن يحتج على إيرانوفي الأردن، أعلن الجيش إسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة نائية دون تسجيل أضرار.
كما استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمّان، وأبلغته رسالة احتجاج شديدة على خلفية الهجمات.
استنفار في إسرائيلمن جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا قرب مدينة إيلات، فيما ذكرت القناة 13 أنه تم إجلاء طائرات أمريكية للتزود بالوقود من مطار رامون جنوب إسرائيل عقب استهداف إيران منطقة العقبة الأردنية.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين إسرائيلي وأمريكي أن واشنطن أبلغت إسرائيل عزمها تصعيد عملياتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام المقبلة.
الكويت والبحرين تعلنان اعتراض هجماتوفي الكويت، أعلن الجيش أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية، بينما أفادت وزارة الكهرباء والماء بتعرض محطة لإنتاج الكهرباء وتقطير المياه لحريق للمرة الثانية خلال يومين إثر هجوم.
أما في البحرين، فأعلن التلفزيون الرسمي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت هجمات جوية إيرانية استهدفت أجواء المملكة.
إيران تعلن إسقاط مسيّرات أمريكيةوفي إيران، قال مسؤول بمحافظة خوزستان إن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف مناطق خارج مدينة آبادان جنوب غربي البلاد.
كما أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز "لوكاس" في جنوب البلاد، وطائرة أخرى من طراز "إم كيو-9" (MQ-9) في غرب إيران.
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