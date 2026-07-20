تصعيد متواصل بين واشنطن وطهران: ضربات أمريكية لليلة التاسعة واعتراض هجمات إيرانية في عدة دول خليجية

خسائر أمريكية في العراق والأردن



الأردن يحتج على إيران



استنفار في إسرائيل



الكويت والبحرين تعلنان اعتراض هجمات



إيران تعلن إسقاط مسيّرات أمريكية



تواصلت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، في، مع تصاعد العمليات العسكرية وتوسع تداعياتها في عدد من دول المنطقة.وأعلنتأنها أكملتمن الضربات الجوية ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة في الوقت ذاته انطلاق موجة جديدة من الهجمات عند الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.في المقابل، حذرالجيش الأمريكي مما وصفه بـ"عملية عقابية"، ردا على ما اعتبره "أعمالا غير قانونية" تنفذها القوات الأمريكية.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتلوإصابة آخر في شمال العراق أثناء تفكيك طائرة مسيرة إيرانية انتحارية، كما أفادت بالعثور على رفات مجهولة الهوية في موقع حادث أدى، أمس، إلى مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث في الأردن.وفي الأردن، أعلن الجيش إسقاطكانت تستهدف أراضي المملكة، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة نائية دون تسجيل أضرار.كما استدعتالقائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمّان، وأبلغته رسالة احتجاج شديدة على خلفية الهجمات.من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا قرب مدينة، فيما ذكرتأنه تم إجلاء طائرات أمريكية للتزود بالوقود من مطارجنوب إسرائيل عقب استهداف إيران منطقة العقبة الأردنية.كما نقلتعن مصدرين إسرائيلي وأمريكي أن واشنطن أبلغت إسرائيل عزمهاوفي الكويت، أعلن الجيش أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية، بينما أفادتبتعرض محطة لإنتاج الكهرباء وتقطير المياه لحريق للمرة الثانية خلال يومين إثر هجوم.أما في البحرين، فأعلن التلفزيون الرسمي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت هجمات جوية إيرانية استهدفت أجواء المملكة.وفي إيران، قال مسؤول بمحافظةإن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف مناطق خارج مدينةجنوب غربي البلاد.كما أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة معادية من طرازفي جنوب البلاد، وطائرة أخرى من طرازفي غرب إيران.