مونديال 2026: سجل المنتخبات المتوجة بكأس العالم منذ انطلاق البطولة

توج المنتخب الإسباني بلقبللمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الشوطين الإضافيين، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعببولاية نيوجيرسي الأمريكية.وبهذا الإنجاز، أضاف المنتخب الإسباني اسمه إلى سجل أبطال العالم، الذي انطلق مع النسخة الأولى سنةفي الأوروغواي.وفي ما يلي سجل المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم منذ انطلاق البطولة:| السنة | البطل | نتيجة النهائي || -------- | --------------- | ---------------------------------------------- || 1930 | الأوروغواي | 4-2 أمام الأرجنتين || 1934 | إيطاليا | 2-1 بعد الشوطين الإضافيين أمام تشيكوسلوفاكيا || 1938 | إيطاليا | 4-2 أمام المجر || 1950 | الأوروغواي | 2-1 أمام البرازيل || 1954 | ألمانيا الغربية | 3-2 أمام المجر || 1958 | البرازيل | 5-2 أمام السويد || 1962 | البرازيل | 3-1 أمام تشيكوسلوفاكيا || 1966 | إنقلترا | 4-2 بعد الشوطين الإضافيين أمام ألمانيا الغربية || 1970 | البرازيل | 4-1 أمام إيطاليا || 1974 | ألمانيا الغربية | 2-1 أمام هولندا || 1978 | الأرجنتين | 3-1 بعد الشوطين الإضافيين أمام هولندا || 1982 | إيطاليا | 3-1 أمام ألمانيا الغربية || 1986 | الأرجنتين | 3-2 أمام ألمانيا الغربية || 1990 | ألمانيا الغربية | 1-0 أمام الأرجنتين || 1994 | البرازيل | 0-0 ثم 3-2 بركلات الترجيح أمام إيطاليا || 1998 | فرنسا | 3-0 أمام البرازيل || 2002 | البرازيل | 2-0 أمام ألمانيا || 2006 | إيطاليا | 1-1 ثم 5-3 بركلات الترجيح أمام فرنسا || 2010 | إسبانيا | 1-0 بعد الشوطين الإضافيين أمام هولندا || 2014 | ألمانيا | 1-0 بعد الشوطين الإضافيين أمام الأرجنتين || 2018 | فرنسا | 4-2 أمام كرواتيا || 2022 | الأرجنتين | 3-3 ثم 4-2 بركلات الترجيح أمام فرنسا |ويتصدرقائمة أكثر المنتخبات تتويجا بكأس العالم برصيد، يليهبأربعة ألقاب لكل منهما، ثمبثلاثة ألقاب، فيما رفعترصيدها إلى لقبين، إلى جانب، بينما توجتباللقب العالمي مرة واحدة.