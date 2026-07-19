إسبانيا تتوج بكأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخها بفوز قاتل على الأرجنتين

توج المنتخب الإسباني بلقبللمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأحد على ملعبفي ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.وسجلهدف المباراة الوحيد في الدقيقةمن الشوط الإضافي الثاني، بعدما تابع كرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك، ليمنح منتخب "لاروخا" لقبه العالمي الثاني بعد مواجهة اتسمت بالندية والإثارة.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين. وشهدت المباراة إلغاء هدف لإسبانيا في الشوط الإضافي الأول بداعي ارتكاب خطأ على، كما ألغي هدف آخر لفيران توريس في الشوط الإضافي الثاني بداعي التسلل، قبل أن ينجح في تسجيل هدف الفوز الذي حسم اللقب.وشهد اللقاء أيضا إصابة مدافع الأرجنتين، الذي غادر أرضية الميدان ليعوضه، فيما تلقى لاعب الوسطبطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني إثر تدخل قوي، ليكمل المنتخب الأرجنتيني المباراة بعشرة لاعبين.واتسمت بداية المباراة بالحذر من الجانبين، مع محاولات قادهامن الجانب الأرجنتيني ومن الجانب الإسباني، قبل أن يفرض المنتخب الإسباني أفضلية نسبية في الاستحواذ وصناعة الفرص حتى نجح في حسم المواجهة خلال الوقت الإضافي.وبهذا التتويج، يضيف المنتخب الإسباني اللقب العالمي الثاني إلى سجله، بعد تتويجه الأول فيبجنوب إفريقيا، عندما تغلب على هولندا بهدف أندريس إنييستا، ليعود بعد 16 عاما إلى منصة التتويج ويضيف النجمة الثانية إلى قميصه.Video coming....