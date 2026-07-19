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إسبانيا تتوج بكأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخها بفوز قاتل على الأرجنتين

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Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Juillet 2026 - 23:05 قراءة: 1 د, 14 ث
      
توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، بعدما تابع كرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك، ليمنح منتخب "لاروخا" لقبه العالمي الثاني بعد مواجهة اتسمت بالندية والإثارة.


وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين. وشهدت المباراة إلغاء هدف لإسبانيا في الشوط الإضافي الأول بداعي ارتكاب خطأ على نيكو ويليامز، كما ألغي هدف آخر لفيران توريس في الشوط الإضافي الثاني بداعي التسلل، قبل أن ينجح في تسجيل هدف الفوز الذي حسم اللقب.


وشهد اللقاء أيضا إصابة مدافع الأرجنتين ليساندرو مارتينيز، الذي غادر أرضية الميدان ليعوضه نيكولاس أوتاميندي، فيما تلقى لاعب الوسط إنزو فرنانديز بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني إثر تدخل قوي، ليكمل المنتخب الأرجنتيني المباراة بعشرة لاعبين.

واتسمت بداية المباراة بالحذر من الجانبين، مع محاولات قادها ليونيل ميسي من الجانب الأرجنتيني ولامين يامال من الجانب الإسباني، قبل أن يفرض المنتخب الإسباني أفضلية نسبية في الاستحواذ وصناعة الفرص حتى نجح في حسم المواجهة خلال الوقت الإضافي.

وبهذا التتويج، يضيف المنتخب الإسباني اللقب العالمي الثاني إلى سجله، بعد تتويجه الأول في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، عندما تغلب على هولندا بهدف أندريس إنييستا، ليعود بعد 16 عاما إلى منصة التتويج ويضيف النجمة الثانية إلى قميصه.
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