تونس تتصدر بطولة شمال إفريقيا لألعاب القوى تحت 18 و20 عاما بـ59 ميدالية منها 20 ذهبية
أنهى المنتخب التونسي لألعاب القوى مشاركته في بطولة منطقة شمال إفريقيا (المنطقة الأولى) لصنفي أقل من 18 سنة وأقل من 20 سنة، التي احتضنها المركب الرياضي الدولي بعين دراهم على مدى يومين، في صدارة الترتيب العام، بعد أن حصد 59 ميدالية، منها 20 ذهبية.
وجاءت حصيلة المنتخب التونسي في فئة أقل من 18 سنة بـ39 ميدالية، توزعت إلى 10 ذهبيات و14 فضية و15 برونزية، فيما أحرز في فئة أقل من 20 سنة 20 ميدالية، منها 10 ذهبيات و9 فضيات وبرونزية واحدة.
وبذلك أنهت تونس مشاركتها في البطولة برصيد إجمالي بلغ 59 ميدالية، موزعة بين 20 ذهبية و23 فضية و16 برونزية، لتؤكد تفوقها في منافسات الفئات الشابة على مستوى منطقة شمال إفريقيا.
الترتيب النهائي للميداليات - أقل من 18 سنة| الترتيب | المنتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
| ------- | --------- | --: | --: | ----: | ------: |
| 1 | تونس | 10 | 14 | 15 | 39 |
| 2 | الجزائر | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 3 | مصر | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | ليبيا | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | موريتانيا | 0 | 0 | 0 | 0 |
الترتيب النهائي للميداليات - أقل من 20 سنة| الترتيب | المنتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
| ------- | --------- | --: | --: | ----: | ------: |
| 1 | تونس | 10 | 9 | 1 | 20 |
| 2 | ليبيا | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | موريتانيا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | مصر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 |
ويبرز هذا الإنجاز تفوق المنتخب التونسي في مختلف الاختصاصات، بعدما تصدر ترتيب الفئتين العمريتين، متفوقا على منتخبات الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا، ليختتم البطولة في المركز الأول عن جدارة واستحقاق.
وجاءت حصيلة المنتخب التونسي في فئة أقل من 18 سنة بـ39 ميدالية، توزعت إلى 10 ذهبيات و14 فضية و15 برونزية، فيما أحرز في فئة أقل من 20 سنة 20 ميدالية، منها 10 ذهبيات و9 فضيات وبرونزية واحدة.
وبذلك أنهت تونس مشاركتها في البطولة برصيد إجمالي بلغ 59 ميدالية، موزعة بين 20 ذهبية و23 فضية و16 برونزية، لتؤكد تفوقها في منافسات الفئات الشابة على مستوى منطقة شمال إفريقيا.
الترتيب النهائي للميداليات - أقل من 18 سنة| الترتيب | المنتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
| ------- | --------- | --: | --: | ----: | ------: |
| 1 | تونس | 10 | 14 | 15 | 39 |
| 2 | الجزائر | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 3 | مصر | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | ليبيا | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | موريتانيا | 0 | 0 | 0 | 0 |
الترتيب النهائي للميداليات - أقل من 20 سنة| الترتيب | المنتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
| ------- | --------- | --: | --: | ----: | ------: |
| 1 | تونس | 10 | 9 | 1 | 20 |
| 2 | ليبيا | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | موريتانيا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | مصر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 |
ويبرز هذا الإنجاز تفوق المنتخب التونسي في مختلف الاختصاصات، بعدما تصدر ترتيب الفئتين العمريتين، متفوقا على منتخبات الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا، ليختتم البطولة في المركز الأول عن جدارة واستحقاق.
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