تونس تتصدر بطولة شمال إفريقيا لألعاب القوى تحت 18 و20 عاما بـ59 ميدالية منها 20 ذهبية

الترتيب النهائي للميداليات - أقل من 18 سنة



الترتيب النهائي للميداليات - أقل من 20 سنة



أنهى المنتخب التونسي لألعاب القوى مشاركته فيلصنفي، التي احتضنها المركب الرياضي الدولي بعين دراهم على مدى يومين، في صدارة الترتيب العام، بعد أن حصد، منهاوجاءت حصيلة المنتخب التونسي في فئةبـ، توزعت إلى، فيما أحرز في فئة، منهاوبذلك أنهت تونس مشاركتها في البطولة برصيد إجمالي بلغ، موزعة بين، لتؤكد تفوقها في منافسات الفئات الشابة على مستوى منطقة شمال إفريقيا.| الترتيب | المنتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع || ------- | --------- | --: | --: | ----: | ------: || 1 | تونس | 10 | 14 | 15 | 39 || 2 | الجزائر | 10 | 10 | 7 | 27 || 3 | مصر | 4 | 2 | 0 | 6 || 4 | ليبيا | 2 | 0 | 0 | 2 || 5 | موريتانيا | 0 | 0 | 0 | 0 || الترتيب | المنتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع || ------- | --------- | --: | --: | ----: | ------: || 1 | تونس | 10 | 9 | 1 | 20 || 2 | ليبيا | 2 | 0 | 0 | 2 || 3 | موريتانيا | 0 | 0 | 2 | 2 || 4 | مصر | 0 | 0 | 0 | 0 || 5 | الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 |ويبرز هذا الإنجاز تفوق المنتخب التونسي في مختلف الاختصاصات، بعدما تصدر ترتيب الفئتين العمريتين، متفوقا على منتخبات، ليختتم البطولة في المركز الأول عن جدارة واستحقاق.