مونديال 2026: إسبانيا تجمع بين اللقب العالمي والهيمنة على الجوائز الفردية

اختتم المنتخب الإسباني مشاركته فيبإنجاز استثنائي، بعدما لم يكتف بالتتويج باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه، بل فرض هيمنته أيضا على أبرز الجوائز الفردية في البطولة، إثر فوزه على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي احتضنها ملعببولاية نيوجيرسي الأمريكية.وحصد المدافع الشابجائزةفي البطولة، بعد المستويات المميزة التي قدمها طوال المنافسات، حيث لعب دورا بارزا في قيادة الخط الخلفي للمنتخب الإسباني، وأسهم بشكل كبير في تتويج "لا روخا" باللقب العالمي.وقدم كوبارسي، البالغ من العمر 19 عاما، أداء دفاعيا لافتا، بفضل قدرته على قراءة اللعب، وصلابته في المواجهات، إضافة إلى مساهمته في بناء الهجمات من الخلف، ليصبح أحد أبرز اكتشافات البطولة وأحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدربكما توج الحارسبجائزة، بعد سلسلة من العروض القوية التي ساهمت في وصول المنتخب الإسباني إلى منصة التتويج، إذ حافظ على نظافة شباكه في عدد من المباريات، وتألق في التصدي للعديد من الفرص الخطيرة، ليؤكد مكانته بين أبرز حراس العالم.وشكل سيمون أحد أبرز عناصر القوة في المنتخب الإسباني، بفضل حضوره الذهني وسرعة رد فعله وقيادته المميزة للخط الدفاعي، وهو ما انعكس على الأرقام الدفاعية للمنتخب، الذي لم يستقبل سوىطوال مشواره في البطولة.أما جائزة، فكانت من نصيب قائد المنتخب الإسباني، الذي قدم مستويات مميزة في خط الوسط، وقاد منتخب بلاده بثبات نحو التتويج باللقب العالمي الثاني في تاريخه.وبهذا الإنجاز، نجح المنتخب الإسباني في الجمع بينوثلاث من أهم الجوائز الفردية، وهي، في تأكيد واضح على تفوقه الفني خلال النسخة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.