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مونديال 2026: إسبانيا تجمع بين اللقب العالمي والهيمنة على الجوائز الفردية

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Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 06:51 قراءة: 1 د, 25 ث
      
اختتم المنتخب الإسباني مشاركته في كأس العالم 2026 بإنجاز استثنائي، بعدما لم يكتف بالتتويج باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه، بل فرض هيمنته أيضا على أبرز الجوائز الفردية في البطولة، إثر فوزه على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وحصد المدافع الشاب باو كوبارسي جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، بعد المستويات المميزة التي قدمها طوال المنافسات، حيث لعب دورا بارزا في قيادة الخط الخلفي للمنتخب الإسباني، وأسهم بشكل كبير في تتويج "لا روخا" باللقب العالمي.


وقدم كوبارسي، البالغ من العمر 19 عاما، أداء دفاعيا لافتا، بفضل قدرته على قراءة اللعب، وصلابته في المواجهات، إضافة إلى مساهمته في بناء الهجمات من الخلف، ليصبح أحد أبرز اكتشافات البطولة وأحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي.


كما توج الحارس أوناي سيمون بجائزة أفضل حارس مرمى، بعد سلسلة من العروض القوية التي ساهمت في وصول المنتخب الإسباني إلى منصة التتويج، إذ حافظ على نظافة شباكه في عدد من المباريات، وتألق في التصدي للعديد من الفرص الخطيرة، ليؤكد مكانته بين أبرز حراس العالم.

وشكل سيمون أحد أبرز عناصر القوة في المنتخب الإسباني، بفضل حضوره الذهني وسرعة رد فعله وقيادته المميزة للخط الدفاعي، وهو ما انعكس على الأرقام الدفاعية للمنتخب، الذي لم يستقبل سوى هدف واحد طوال مشواره في البطولة.

أما جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026، فكانت من نصيب قائد المنتخب الإسباني رودري، الذي قدم مستويات مميزة في خط الوسط، وقاد منتخب بلاده بثبات نحو التتويج باللقب العالمي الثاني في تاريخه.

وبهذا الإنجاز، نجح المنتخب الإسباني في الجمع بين لقب كأس العالم وثلاث من أهم الجوائز الفردية، وهي أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب شاب، في تأكيد واضح على تفوقه الفني خلال النسخة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
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