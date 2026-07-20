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دي لا فوينتي: التتويج باللقب العالمي ولد من رحم المعاناة

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Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 00:47 قراءة: 0 د, 46 ث
      
اعتبر الناخب الإسباني لويس دي لا فوينتي أن تتويج "لا روخا" بكأس العالم لكرة القدم على حساب الأرجنتين (1-0) يوم الأحد في نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم ولد من رحم المعاناة على الرغم من الفرص العديدة التي أتيحت لفريقه.
وأعرب دي لا فوينتي في الندوة الصحفية التي تلت المباراة النهائية عن فخره بلاعبيه مشيدا بجيل "استثنائي" يعتبره الآن نموذجا لكرة القدم الإسبانية.
واعترف المدرب الإسباني بأنه كان بإمكان فريقه تحقيق الفوز في وقت مبكر معبرا عن أسفه لغياب الفعالية أمام المرمى على الرغم من خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل.

وأشاد في هذا السياق بحارس المرمى الأرجنتيني إمليانو مارتينيز الذي أنقذ مرماه من عدة كرات حاسمة.
وقال لويس دي لا فوينتي "لقد أتيحت أمامنا الكثير من فرص التسجيل ولكن في نهائي كأس العالم كنا نعلم أننا سنجبر على المعاناة".
وجدد الناخب الاسباني اعتزازه "بهذا الجيل من اللاعبين" الذين يعتبرهم مثالا يحتذى به في عقليتهم ووحدتهم ورغبتهم الدائمة في السعي نحو التميز.

ر-امين




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