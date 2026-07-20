نهائي مونديال 2026 - سكالوني يُقر بتفوق المنتخب الإسباني

أقر ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين بتفوق نظيره الاسباني بعد هزيمة منتخب "الألبيسيليستي" بهدف دون رد مساء الأحد لحساب نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم دون أن يفوت الفرصة للاشادة في نفس الوقت بأداء لاعبيه وشخصيتهم طوال البطولة.وقال المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي إثر المباراة النهائية "لقد كانوا أفضل اليوم (الأحد)، هذه هي الحقيقة. ومع ذلك، أنا راض عما حققناه حتى الآن. لقد أثبتنا أننا نعرف كيف نخسر أيضا. نحن نتقبل ذلك. أشكر الجماهير ولاعبي فريقي، وأود أن أقول لوطننا إننا بذلنا قصارى جهدنا. لقد عانينا قبل بلوغ هذه المباراة، هذه هي الحقيقة، لكننا تركنا كل قوتنا على أرض الملعب".وبدا سكالوني متأثرا بشكل واضح، وأفصح عن شعوره بالحزن الشديد بعد هذه الخسارة في المباراة النهائية، معربا في الوقت ذاته عن امتنانه الكبير لفريقه.و قال في هذا السياق "أشعر بالحزن الآن، ولكن قبل كل شيء، أشعر بامتنان أبدي لهؤلاء الفتيان، لأن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب جهدا كبيرا. نحن نعرف كيف نكون عظماء في النصر، ويجب أن نكون عظماء أيضا في الهزيمة. لن ننسى كل ما أنجزناه. لقد بذلنا كل ما في وسعنا".وخلص إلى القول "نغادر ونحن نعلم أننا بذلنا كل ما في وسعنا على أرض الملعب. لدي الكثير لأقوله، لكن الأمر لا يستحق ذلك اليوم".وبعد مسار بطولي في الأدوار الاقصائية عجزت الأرجنتين، حاملة اللقب، عن انتزاع لقبها العالمي الرابع، بينما ضمنت إسبانيا نجمتها الثانية، بعد مرور ستة عشر عاما من فوزها بلقبها الأول سنة 2010 في جنوب افريقيا.ر-امين