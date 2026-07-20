ترامب: وجهنا ضربة قوية جدا لإيران وسنواصل العمليات العسكرية

وكالات -

قال الرئيس الأمريكيإن الولايات المتحدة نفذتضد إيران خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن واشنطن ستواصل عملياتها العسكرية ضد أهداف إيرانية.وجاءت تصريحات ترامب عقب إعلانبدء موجة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، لليلة التاسعة على التوالي، موضحة أن العمليات تستهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.وقال ترامب للصحافيين لدى عودته إلى واشنطن عقب حضوره نهائي كأس العالم في كرة القدم أن الضربات الأمريكية ألحقت بإيران، مجددا موقف إدارته الرافض لامتلاك طهران سلاحا نوويا.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران، معتبرا أن القدرات العسكرية الإيرانية تراجعت بشكل كبير نتيجة الضربات.وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستنفذضد إيران، مضيفا أن هذه العمليات تأتي، وفق قوله،وأوضح الرئيس الأمريكي أن سياسة بلاده تجاه إيران دخلت مرحلة جديدة، قائلا:وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، مع تواصل الضربات الأمريكية والتهديدات المتبادلة بين الطرفين.