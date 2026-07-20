ترامب: وجهنا ضربة قوية جدا لإيران وسنواصل العمليات العسكرية
وكالات - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة نفذت "ضربة قوية جدا" ضد إيران خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن واشنطن ستواصل عملياتها العسكرية ضد أهداف إيرانية.
وجاءت تصريحات ترامب عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بدء موجة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، لليلة التاسعة على التوالي، موضحة أن العمليات تستهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
وقال ترامب للصحافيين لدى عودته إلى واشنطن عقب حضوره نهائي كأس العالم في كرة القدم أن الضربات الأمريكية ألحقت بإيران "أضرارا بالغة جدا"، مجددا موقف إدارته الرافض لامتلاك طهران سلاحا نوويا.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران "قد لا تزال تمتلك بعض الصواريخ والطائرات المسيّرة، لكنها ليست كثيرة"، معتبرا أن القدرات العسكرية الإيرانية تراجعت بشكل كبير نتيجة الضربات.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستنفذ ضربات جديدة ضد إيران، مضيفا أن هذه العمليات تأتي، وفق قوله، "تكريما لذكرى الجنود الأمريكيين".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن سياسة بلاده تجاه إيران دخلت مرحلة جديدة، قائلا: "لم نعد نكتفي بمنع الإيرانيين من حيازة قدرات معينة، بل نقوم الآن بإنهاء هذا الأمر تماما".
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، مع تواصل الضربات الأمريكية والتهديدات المتبادلة بين الطرفين.
وجاءت تصريحات ترامب عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بدء موجة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، لليلة التاسعة على التوالي، موضحة أن العمليات تستهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
وقال ترامب للصحافيين لدى عودته إلى واشنطن عقب حضوره نهائي كأس العالم في كرة القدم أن الضربات الأمريكية ألحقت بإيران "أضرارا بالغة جدا"، مجددا موقف إدارته الرافض لامتلاك طهران سلاحا نوويا.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران "قد لا تزال تمتلك بعض الصواريخ والطائرات المسيّرة، لكنها ليست كثيرة"، معتبرا أن القدرات العسكرية الإيرانية تراجعت بشكل كبير نتيجة الضربات.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستنفذ ضربات جديدة ضد إيران، مضيفا أن هذه العمليات تأتي، وفق قوله، "تكريما لذكرى الجنود الأمريكيين".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن سياسة بلاده تجاه إيران دخلت مرحلة جديدة، قائلا: "لم نعد نكتفي بمنع الإيرانيين من حيازة قدرات معينة، بل نقوم الآن بإنهاء هذا الأمر تماما".
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، مع تواصل الضربات الأمريكية والتهديدات المتبادلة بين الطرفين.
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