ÅäØáÇÞ ÇáÏæÑÉ 26 áÕÇáæä ÕÝÇÞÓ ÇáÓäæí ááÝäæä ÊÍÊ ÚäæÇä ''ááÑíÍ ØÚã ÇáÈÑÊÞÇá''

Dimanche 23 Février 2020
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æÇÊ - ÊÍÊ ÚäæÇä "ááÑíÍ ØÚã ÇáÈÑÊÞÇá" ... ÇÝÊÊÍ ãÓÇÁ íæã ÇáÓÈÊ ÈÞÇÚÉ ÇáÇÝÑÇÍ æÇáãÄÊãÑÇÊ ÇáÈáÏíÉ ÈÕÝÇÞÓ ÕÇáæä ÕÝÇÞÓ ÇáÓäæí ááÝäæä ÇáÊÔßíáíÉ Ýí ÏæÑÊå 26 áíÊæÇÕá Çáì ÛÇíÉ íæã 5 ãÇÑÓ ÇáÞÇÏã ÈÇáÝÖÇÁ ÐÇÊå æÐáß ÈãÔÇÑßÉ 100 ÚãáÇ ÝäíÇ ÊÔßíáíÇ áÜ80 ÝäÇäÇ ÊÔßíáíÇ ãä ÕÝÇÞÓ æÎÇÑÌåÇ Ýí ãÎÊáÝ ÇáÇÎÊÕÇÕÇÊ ÇáÝäíÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ ãËá ÇáÑÓã æÇáäÍÊ æÇáÍÝÑ æÇáÎÒÝ æÛíÑåÇ.
æíÊãíÒ ÕÇáæä ÕÝÇÞÓ ÇáÓäæí ááÝäæä ÇáÊÔßíáíÉ ÇáÐí ÚÇÏ áíÄËË ÇáãÔåÏ ÇáËÞÇÝí ÈÕÝÇÞÓ ÓäÉ 2017 ÈÚÏ ÛíÇÈ ÏÇã áãÏÉ 7 ÓäæÇÊ áÇÓÈÇÈ ãÇÏíÉ æáæÌÓÊíÉ¡ Ýí äÓÎÊå ÇáÍÇáíÉ ÈÅÍÏÇË ÌÇÆÒÉ ÈáÏíÉ ÕÝÇÞÓ áÃÝÖá ãÞÇá äÞÏí Íæá ãÇÏÉ ÇáãÚÑÖ æÌÇÆÒÉ ÇáãäÏæÈíÉ ÇáÌåæíÉ ááËÞÇÝÉ Íæá ÐÇßÑÉ ÇáÝäæä ÇáÊÔßíáíÉ ÈÕÝÇÞÓ¡ æÝÞ ãÇ ÃÝÇÏÊ Èå ãäÓÞÉ ÇáÕÇáæä "áíáì ÈæØÈÉ" Ýí ÊÕÑíÍ áÜ"æÇÊ".
ãä ÌåÊå ÏÚÇ ÇáÝäÇä ÇáÊÔßíáí æÚÖæ ÇáåíÆÉ ÇáãÏíÑÉ áÕÇáæä ÕÝÇÞÓ ÇáÓäæí ááÝäæä ÇáÊÔßíáíÉ "Îáíá ÞæíÚÉ" Åáì ÖÑæÑÉ ÅÍÏÇË ÞÇÚÉ ááÚÑæÖ ÇáÝäíÉ ÈÕÝÇÞÓ Êßæä ãÌåÒÉ ÈÃÍÏË ÇáÊÞäíÇÊ áÊÌãíÚ ãÎÊáÝ ÇáÞæì ÇáãÈÏÚÉ Ýí ÇáÝäæä ÇáÊÔßíáíÉ ÇáÊí ÊÒÎÑ ÈåÇ ÌåÉ ÕÝÇÞÓ ÓíãÇ æÃä ÇáÝä ÇÕÈÍ ãÑÊÈØÇ ÈÇáãÄÓÓÇÊ æÇáÓæÞ ÇáÝäíÉ"¡ æÝÞ ÊÞÏíÑå.
ãä äÇÍíÊå Ëãä ÑÆíÓ ÈáÏíÉ ÕÝÇÞÓ "ãäíÑ Çááæãí" ÌåæÏ ÇáåíÆÉ ÇáãÏíÑÉ ÇáãÔÑÝÉ Úáì ÊäÙíã ÕÇáæä ÕÝÇÞÓ ÇáÓäæí ááÝäæä ÇáÊÔßíáíÉ ãÔÏÏÇ Úáì ÖÑæÑÉ ÅÝÑÇÏ åÄáÇÁ ÇáãÈÏÚíä ÈÞÇÚÉ ÚÑÖ ÎÇÕÉ æãáÇÆãÉ áÇÍÊÖÇä ÃÚãÇáåã ÇáÝäíÉ ÇáÅÈÏÇÚíÉ æÊßæä ÝÑÕÉ ÓÇäÍÉ ááÊÓæíÞ áÊÌÇÑÈåã ÇáÇÈÏÇÚíÉ".
æÞÏ Êã ÎáÇá ÍÝá ÇÝÊÊÇÍ ÕÇáæä ÕÝÇÞÓ ÇáÓäæí ááÝäæä ÇáÊÔßíáíÉ ÊßÑíã ÇáÝäÇä ÇáÊÔßíáí "ÇÈÑÇåíã ÇáÞÓäØíäí" æÇáÔÇÚÑ "äæÑ ÇáÏíä ÈæÌáÈÇä" ÇáÐí ÇÓÊáåã ãä ÏíæÇäå ÇáÔÚÑí "ááÑíÍ ØÚã ÇáÈÑÊÞÇá" ÚäæÇäÇ ááÏæÑÉ 26 áÕÇáæä ÕÝÇÞÓ ÇáÓäæí ááÝäæä ÇáÊÔßíáíÉ ÝÖáÇ Úä ÊßÑíã ÇáÍÇÆÒíä Úáì ÇáÌæÇÆÒ ÇáËáÇË ÇáÃæáì Ýí ÇáÕÇáæä æåã Úáì ÇáÊæÇáí : "åäÏÉ ÈæÍÇãÏ" æ"áÈäì ÚÈÏ Çáãæáì" ÇááÊÇä ÃÍÑÒÊÇ Úáì ÌÇÆÒÉ æáÇíÉ ÕÝÇÞÓ ÇáÇæáì ÈÇáãäÇÕÝÉ æ"ãÍãÏ Úáí ÇáÑÞíÞ" æ"ÝÊÍí ÈæÒíÏÉ" ÇááÐÇä ÇÍÑÒÇ Úáì ÌÇÆÒÉ ÈáÏíÉ ÕÝÇÞÓ ÇáËÇäíÉ ãäÇÕÝÉ æ"ãÍãÏ ÓÍäæä" ÇáÐí ÍÇÒ Úáì ÇáÌÇÆÒÉ ÇáËÇáËÉ áãáäÏæÈíÉ ÇáÌåæíÉ ááËÞÇÝÉ.
æíÐßÑ Ãä ÕÇáæä ÕÝÇÞÓ ÇáÓäæí ááÝäæä ÇáÊÔßíáíÉ ÞÏ ÊÃÓÓ ãäÐ ÓäÉ 1986 æÞÏ ßÇäÊ ÃÚãÇá ÇáãÈÏÚíä ÇáÊÔßíáííä ÊÚÑÖ Ýí ÇáÑæÇÞ ÇáÈáÏí "Îáíá Úáæáæ" ÅáÇ Ãäå Êã ÇáÊÎáí Úä åÐÇ ÇáÝÖÇÁ ãäÐ ÊÙÇåÑÉ ÕÝÇÞÓ ÚÇÕãÉ ááËÞÇÝÉ ÇáÚÑÈíÉ 2016 ãä ÃÌá ÇÓÊÛáÇáå áÝÇÆÏÉ ÇáãÔÑæÚ ÇáËÞÇÝí ÇáãÏÑÌ Öãä ÇáÊÙÇåÑÉ ÇáÇ æåæ ÇáãßÊÈÉ ÇáÑÞãíÉ ÇáÊí ÓíÊã ÅÍÏÇËåÇ ÕáÈ ãÇ íÚÑÝ ÓÇÈÞÇ ÈÇáßäíÓÉ ÇáßÇÊæáíßíÉ ... åÐÇ ÇáãÔÑæÚ ÇáÐí ÃÍÏË ÌÏáÇ æÇÓÚÇ Ýí ÇáæÓØ ÇáËÞÇÝí ÈÕÝÇÞÓ.
æíÔÇÑ Åáì Ãä ÌåÉ ÕÝÇÞÓ ÊÖã ÍæÇáí 600 ÝäÇä ÊÔßíáí ãäÎÑØíä ÈÇáÑÇÈØÉ ÇáÊæäÓíÉ ááÝäÇäíä ÇáÊÔßíáííä.
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En continu
- Hier 20:10 ÞÇÈÓ: ÃßËÑ ãä 70 ÚÇÑÖÇ Ýí ãÚÑÖ ÞÇÈÓ ÇáÊÌÇÑí
- Hier 19:14 åá Êßæä 2020 ÓäÉ ÇáÊÌÇÑÉ ÇáÅáßÊÑæäíÉ Ýí ÊæäÓ
- Hier 21:27 ÇáäÇÕÝí íÓÊÞíá ãä ãÔÑæÚ ÊæäÓ
- Hier 17:46 ÌÇÑí ÇáÈÍË Úä ÔæÞí ÇáØÈíÈý
|ÇáÚÔÇÁ
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( 87 251) ÇÎÑ ãÇ ÏæøäÊ áíäÇ Èä ãåäí ÑÍãåÇ Ç
( 53 219) ÂÎÑ ÇáÓíÇÓÉ... Çáßíø: ÇáäåÖÉ ÊÞÑøÑ
( 52 950) Úáì ÞäÇÉ Çã ÊæäíÒíÇ... ãæÇØäÉ ÊßÔÝ
( 50 430) ÈÑåÇä ÈÓíÓ: ÅãÇ Ãä Êßæäæ Ýí ãÓÊæì
( 50 385) áãÍÉ Úä ÍíÇÉ áÈäì ÇáÌÑíÈí¡ ÇáãÑÔ
( 49 506) ÖÍì ÍÏÇÏ: ÃÞÊÑÍ ÒæÌÊíä áßá ÊæäÓí.
( 48 456) ÌäÇÒÉ ÇáÝÞíÏÉ áíäÇ Èä ãåäí: äÓÇÁ í
( 47 938) ÇáÚáæí íßÔÝ: Ýí áÞÇÁ ÛíÑ ãÚáä¡ ÇáÛ
( 46 960) ÅãÇã ÌÇãÚ ÇáÑÍãÇä ÈÇáãÑÓì íÚÊÑÝ ÈÇ
( 44 211) Ýí ÊÞÑíÑ ãØæøá¡ ãÌáÉ ÝæÑíä ÈæáíÓí
( 43 910) ÓíÝ ÇáÏíä ãÎáæÝ: ãáÎÑ .. áä äÞÈá
( 43 713) ÈØÇÞÉ ÅíÏÇÚ ÌÏíÏÉ ÈÇáÓÌä ÖÏø ÓÇãí
( 43 692) ÊÓÑíÈÇÊ ÍßæãÉ ÇáÝÎÝÇÎ ... ãÓÊÞáÉ Ý
( 43 458) ÍÑßÉ ÇáäåÖÉ ÊÞÑÑ ÇáÅäÓÍÇÈ ãä ÊÔßíá
( 42 054) ÇáØíÈ ÇáÈßæÔ: ÇÐÇ ãÇ ÍÇæá ÞíÓ ÓÚíø
( 39 039) ÇáÊÈíäí ãÚáøÞÇ Úáì ÅÔÇÚÉ ÇáæÚßÉ Çá
( 34 895) ÝíÑæÓ ßæÑæäÇ: ÃßËÑ ãä 2400 ÍÇáÉ æÝ
( 34 547) ÇáãßÊÈ ÇáÓíÇÓí áÞáÈ ÊæäÓ íæÇÝÞ Úá
( 32 705) ÑÏÇ Úáì ãÍÇæáÇÊ ÊÍÌíãåÇ : ÇáäåÖÉ Ê
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