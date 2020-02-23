الرابطة الثانية - الجولة 14 -مستقبل الرجيش يذلل الفارق عن المتصدر قوافل قفصة

Dimanche 23 Février 2020



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وات

- استفاد مستقبل الرجيش الفائز خارج ملعبه على امل حمام سوسة 3-1 اليوم من تعادل قوافل قفصة المتصدر مع جندوبة الرياضية 0-0 ليرفع رصيده الى 29 نقطة ويذلل الفارق الذي يفصله عنه الى نقطتين فحسب.وحقق مستقبل الرجيش فوزا ثمينا في حمام سوسة في اطار الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الثانية)بنتيجة 3-1 .وسجل له الاهداف كل من نسيم صيود د21 واحمد الحضري د57 وعمر لمطي د77 بينا جاء الهدف الوحيد للفريق المحلي عن طريق زهرالدين دحمان د14 ويحتل فريق الرجيس المركز الثاني ب29 نقطة فيما تجمد رصيد امل حمام سوسة عند 15 نقطة في المركز التاسع.وفي جندوبة تعادل الفريق المحلي مع قوافل قفصة بنتيجة بيضاء 0-0 .ولئن اكتفى فريق القوافل بنقطة واحدة من رحلته الى جندوبة فانه حافظ على صدارة الترتيب في مجموعته برصيد 31 نقطة فيما يحتل فريق جندوبة المركز الخامس ضمن تجمع رباعي ب18 نقطة ومن جهته حقق مستقبل القصرين فوزا ثمينا على حساب مستقبل وادي الليل 2-صفر بفضل هدفي طه الهادفي د64 وهاني كريم د72.ورفع رصيده الى 11 نقطة مذللا فارق النقاط الذي يفصله عن مستقبل المرسى في مؤخرة الترتيب الى نقطتين وتعادل الملعب القابسي مع نادي منزل بوزلفة في ملعب بوشمة بنتيجة صفر لصفر.وكسب الملعب القابسي النقطة 21 في رصيده لكنه خسر نقطتين في رهان الملاحقة حيث اصبح على بعد 10 نقاط كاملة عن المتصدر فريق قوافل قفصة .اما نادي منزل بوزلفة العائد الى النخبة الثانية هذا الموسم فيبدو انه قنوع بالنقطة التي عاد بها من ملعب بوشمة وهو يركز هدفه على تعزيز رصيده نقطة بنقطة من اجل الابتعاد عن شبح النزول .و يحتل الان المركز الخامس ب18 نقطة بمعية فرق جندوبة الرياضية ومستقبل وادي الليل وامل جربة وفوت فريق مستقبل المرسى في فرصة لعبه فوق ميدانه وخسر امام امل جربة بهدف نظيف سجله ايمن بن عبد الله د56 .ويحتل فريق المستقبل المركز قبل الاخير ب13 نقطة بينما تمكن فريق امل جربة ميدون من اضافة ثلاث نقاط الى رصيده ليحتل المركز الخامس ب18 نقطةفي جرجيس ترجي جرجيس - هلال مساكن 0-0في 2 مارس بصفاقس سكك الحديد الصفاقسي - اولمبيك سيدي بوزيد 1-0في السبيخة مستقبل السبيخة - الاولمبي الباجي 0-1في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - النجم الرادسي 0-0في بن عروس سبورتينغ بن عروس - مستقبل قابس 2-1في اريانة - دون حضور الجمهور جمعية اريانة - نادي اولمبيك مدنين 0-3في حومة السوق جمعية جربة - الملعب الصفاقسي 0-1في بوشمة الملعب القابسي - نادي منزل بوزلفة 0-0في القصرين مستقبل القصرين - مستقبل وادي الليل 2-0في حمام سوسة امل حمام سوسة - مستقبل الرجيش 1-3في جندوبة جندوبة الرياضية - قوافل قفصة 0-0في المرسى مستقبل المرسى - امل جربة 0-1