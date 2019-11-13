''النهضة'' ترشح الغنوشي رسميا لرئاسة البرلمان والمشاورات متواصلة بين النهضة وقلب تونس وكتلة الإصلاح الوطني

Mercredi 13 Novembre 2019



وات

- رشحت حركة النهضة رسميا رئيسها راشد الغنوشي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب، وفق ما أكده النائب عن الحركة، نور الدين البحيري، في تصريح لـ"وات" الأربعاء على هامش الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب للمدة النيابية الثانية 2019/ 2024.وأفاد البحيري بأن المشاورات مازالت متواصلة مع مختلف الأطراف المعنية بالمسار البرلماني.من جهته، أكد النائب عن حزب قلب تونس لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أن المشاورات متواصلة مع كل من حركة النهضة وكتلة الاصلاح الوطني (يرأسها النائب عن مشروع تونس حسونة الناصفي)، بخصوص رئاسة مجلس نواب الشعب ونائبيه.وفي كواليس المجلس، اجتمع رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بأعضاء كتلة الحزب البرلمانية، اثر تعليق أشغال الجلسة العامة، لتحديد المواقف من اخر التطورات بخصوص الاتفاق مع حركة النهضة وكتلة الاصلاح الوطني.وكانت حركة الشعب اتفقت مع حزب التيار الديمقراطي على ترشيح كل من النائب غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) لمنصب رئاسة البرلمان، وترشيح النائبين عبد الرزاق عويدات وليلى حداد (حركة الشعب) لخطة النائب الأول والثاني.