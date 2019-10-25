فلاديمير بوتين يشيد بالثورة التونسية، ويتعهد بمزيد توطيد علاقات الشراكة بين تونس وروسيا

Vendredi 25 Octobre 2019
وات - أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالثورة التونسية، وبتقدم مسار التجربة الديمقراطية في البلاد، قائلا " تونس حققت انجازات تجاوزت الربيع العربي، وبأخف الاَضرار نجحت في الحفاط على تماسك مؤسسات الدولة ".
وتعهد في تعقيبه على كلمة رئيس الحكومة خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي أمس بمدينة سوتشي الروسية ، بتوطيد علاقات الشراكة الثنائية بين تونس وروسيا ، قائلا " علاقتنا متجذرة تتجاوز ال60 سنة سنستثمرها في تحقيق التقدم".
وقد التقى يوسف الشاهد، فلاديمير بوتين على هامش المنتدى، الذى حضره رؤساء عدة دول افريقية، الى جانب مشاركين من روسيا ووفود البلدان الإفريقية وثماني جمعيات ومنظمات إقليمية كبيرة، ليتجاوز عدد المشاركين في المنتدى والقمة عشرة آلاف شخصن وفق مصادر اعلامية روسية.
وتعمل روسيا على مضاعفة التبادل التجاري بينها وبين الدول الإفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقد جدد الشاهد خلال كلمته التى ألقاها في افتتاح المنتدى، التزام تونس بالعمل على ترسيخ انتمائها الإفريقي، وعلى دفع أطر التعاون وارساء شراكات استراتيجية بين افريقيا وروسيا.
كما أعرب عن أمله في مزيد تعزيز وتنويع العلاقات الثنائية بين تونس وروسيا ، للارتقاء بها الى مستوى الشراكة الفاعلة والمتينة بين البلدين في جميع المجالات.
وتعهد في تعقيبه على كلمة رئيس الحكومة خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي أمس بمدينة سوتشي الروسية ، بتوطيد علاقات الشراكة الثنائية بين تونس وروسيا ، قائلا " علاقتنا متجذرة تتجاوز ال60 سنة سنستثمرها في تحقيق التقدم".
وقد التقى يوسف الشاهد، فلاديمير بوتين على هامش المنتدى، الذى حضره رؤساء عدة دول افريقية، الى جانب مشاركين من روسيا ووفود البلدان الإفريقية وثماني جمعيات ومنظمات إقليمية كبيرة، ليتجاوز عدد المشاركين في المنتدى والقمة عشرة آلاف شخصن وفق مصادر اعلامية روسية.
وتعمل روسيا على مضاعفة التبادل التجاري بينها وبين الدول الإفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقد جدد الشاهد خلال كلمته التى ألقاها في افتتاح المنتدى، التزام تونس بالعمل على ترسيخ انتمائها الإفريقي، وعلى دفع أطر التعاون وارساء شراكات استراتيجية بين افريقيا وروسيا.
كما أعرب عن أمله في مزيد تعزيز وتنويع العلاقات الثنائية بين تونس وروسيا ، للارتقاء بها الى مستوى الشراكة الفاعلة والمتينة بين البلدين في جميع المجالات.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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