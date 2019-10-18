انطلاق فعاليات الدورة الثانية للملتقى الدولي لفيلم مكافحة الفساد

Vendredi 18 Octobre 2019



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- افتتحت مساء الخميس بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة فعاليات الدورة الثانية للملتقى الدولي لفيلم مكافحة الفساد لتتواصل إلى غاية يوم 20 أكتوبر الحالي.تنطلق يوم غد الخميس بمدينة الثقافة بتونس العاصمة الدورة الثانية للملتقى الدولي لفيلم مكافحة الفساد بعرض الفيلم الطويل "فترية" لوليد الطايع" بحضور عدد من أبطال الفيلم.هذا الملتقى الذي تتواصل فعالياته الى غاية يوم 20 أكتوبر الحالي بالمكتبة السينمائية بمدينة الثقافة، ينتظم للعام الثاني على التوالي ببادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ويقام تحت الإدارة الفنية للمخرج ابراهيم لطيف.وتكرم الدورة الثانية عددا من السينمائيين الذين فقدتهم الساحة السينمائية والثقافية التونسية مؤخرا وهم يوسف بن يوسف (مدير تصوير) ونجيب عياد (منتج) وشراز بوزيدي (مخرجة) وشوقي الماجري (مخرج سينمائي ومسرحي).وإلى جانب عرض فيلم "فترية" تميز حفل الافتتاح بتقديم الخطوط الكبرى لبرنامج هذه الدورة التي تشهد مشاركة ما لايقل عن عشرين فيلما قصيرا من تونس وخارجها، فضلا عن تقديم أعضاء لجان تحكيم المسابقات الثلاثة وهي مسابقة الأفلام القصيرة ومسابقة التحقيقات الصحفية ومسابقة السيناريو.حفل الافتتاح تخللته معزوفات موسيقية وأغان تندد بالفساد وتنتقد الوضع السياسي والاجتماعي الراهن، وقد حضر السهرة الافتتاحية بالخصوص كل من وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين ووزير التربية حاتم بن سالم وعبد القدوس سعداوي كاتب دولة لدى وزيرة الشباب والرياضة مكلف بالشباب، وعدد من ضيوف تونس من المشاركين في الملتقى الدوري الرابع للشبكة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، المنعقد يومي 17 و18 بتونس العاصمة.وتقام الدورة الثانية من هذا الملتقى السينمائي بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية ووزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة والمنظمة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومدينة الثقافة والمركز الوطني للسينما والصورة.كما يقام الملتقى بالتعاون مع شركاء أجانب على غرار الوكالة الكورية للتعاون الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الفني والمعهد الفرنسي بتونس.