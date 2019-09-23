إحباط 89 عملية تهريب خلال الأسبوع الفارط وحجز بضائع مهربة تفوق قيمتها 3 مليارات

Lundi 23 Septembre 2019
وات - تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من 15 الى 21 سبتمبر الجاري، من إحباط 89 عملية تهريب، وقدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بحوالي 3 مليارات و56 ألف دينار.
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، بانه تم إلقاء القبض على 1124 شخصا مفتشا عنهم من أجل قضايا حق عام، وحجز 6 بنادق صيد عيار 12 و 16 مم و3 خراطيش من نفس العيار.
وأضافت أنه تم حجز 0.4 كلغ و 20 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي الزطلة و 22 كبسولة (تمرة) و9 أقراص مخدرة بقيمة مالية تقدر بحوالي 9 الاف دينار، فضلا عن حجز 4592 علبة جعة و44 قارورة خمر تقدر قيمتهم المالية بحوالي 9 الاف دينار، وكذلك حجز 62 سيارة وشاحنة مفتش عنهم.
كما أكدت أنه تم إحباط 3 عمليات إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 11 مجتازا، وإحباط 35 عملية إجتياز لحدود بالحرية خلسة وإلقاء القبض على 377 مجتازا.
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، بانه تم إلقاء القبض على 1124 شخصا مفتشا عنهم من أجل قضايا حق عام، وحجز 6 بنادق صيد عيار 12 و 16 مم و3 خراطيش من نفس العيار.
وأضافت أنه تم حجز 0.4 كلغ و 20 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي الزطلة و 22 كبسولة (تمرة) و9 أقراص مخدرة بقيمة مالية تقدر بحوالي 9 الاف دينار، فضلا عن حجز 4592 علبة جعة و44 قارورة خمر تقدر قيمتهم المالية بحوالي 9 الاف دينار، وكذلك حجز 62 سيارة وشاحنة مفتش عنهم.
كما أكدت أنه تم إحباط 3 عمليات إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 11 مجتازا، وإحباط 35 عملية إجتياز لحدود بالحرية خلسة وإلقاء القبض على 377 مجتازا.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:44
|18:17
|15:39
|12:19
|06:08
|04:41
|
25°
|24°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|24°-23
|28°-22
|30°-22
|27°-21
|26°-21
Follow @babnet_Tunisie
(199 030) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 584) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 078) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(118 089) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 077) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(109 891) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 77 950) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 66 670) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 65 243) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 239) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 585) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 150) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 088) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 57 231) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 575) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 524) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 388) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 51 913) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 724) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 686) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
Par:mandhouj (France )
Sur: الغنوشي: قبل الرئاسية عرضنا التحالف على يوسف الشاهد لكنه رفض