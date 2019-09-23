إحباط 89 عملية تهريب خلال الأسبوع الفارط وحجز بضائع مهربة تفوق قيمتها 3 مليارات

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من 15 الى 21 سبتمبر الجاري، من إحباط 89 عملية تهريب، وقدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بحوالي 3 مليارات و56 ألف دينار.وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، بانه تم إلقاء القبض على 1124 شخصا مفتشا عنهم من أجل قضايا حق عام، وحجز 6 بنادق صيد عيار 12 و 16 مم و3 خراطيش من نفس العيار.وأضافت أنه تم حجز 0.4 كلغ و 20 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي الزطلة و 22 كبسولة (تمرة) و9 أقراص مخدرة بقيمة مالية تقدر بحوالي 9 الاف دينار، فضلا عن حجز 4592 علبة جعة و44 قارورة خمر تقدر قيمتهم المالية بحوالي 9 الاف دينار، وكذلك حجز 62 سيارة وشاحنة مفتش عنهم.كما أكدت أنه تم إحباط 3 عمليات إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 11 مجتازا، وإحباط 35 عملية إجتياز لحدود بالحرية خلسة وإلقاء القبض على 377 مجتازا.