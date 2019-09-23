تشريعية 2019/ تونس 1: نسق بطيء جدا وشبه غياب للحملة الانتخابية

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- قال رئيس الهيئة الفرعية تونس 1 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صالح الرياحي، أن نسق الحملة الانتخابية لتشريعية 2019 في هذه الدائرة لا يزال بطيئا جدا، مشيرا إلى وجود "شبه غياب للانشطة من خيمات ومقاهي سياسية وتواصل مباشر مع المواطنين وتوزيع للمطويات من قبل اغلب القائمات المترشحة".وعزا الرياحي سبب هذا الغياب الى عزوف القائمات المترشحة عن نسق الحملات التقليدية بعد صعود المرشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها واعتماده على سياسات التسويق السياسي الالكتروني ، وهو ما استدعى، وفق تقديره، مراجعة عملية التسويق الانتخابي.واضاف ان أعوان المراقبة الذين عينتهم الهيئة بدائرة تونس 1 لاحظوا خلال جولاتهم إلغاء جل الانشطة من قبل مرشحي القائمات في مختلف الاماكن التي تلقوا اشعارات نشاط فيها لدى الهيئة الفرعية تونس 1 .وبخصوص المخالفات والاخلالات، اشار الرياحي الى انها كانت قليلة وبسيطة، ولم يتجاوز عددها 10 تعلقت بالخصوص بعدم اعلام الهيئة بنشاط الحملة والتعليق خارج الفضاءات المخصصة للغرض.