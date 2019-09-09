احتياطي تونس من النقد الأحنبي يرتفع لأول مرة منذ اكثر من عامين الى 100 يوم توريد

Lundi 09 Septembre 2019



وات

- إرتفع احتياطي تونس من النقد الأجنبي، لأول مرة منذ أكثر من عامين بشكل يتيح للبلاد تغطية 100 يوم من الواردات وناهزت قيمته ، الإثنين 9 سبتمبر 2019 ، زهاء 17769 مليون دينار، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الالكتروني.وتشير بيانات المركزي التونسي ، الى أن احتياطي تونس من النقد الأجنبي كان ، خلال نفس الفترة من العام الماضي ، في حدود 11009 مليون دينار مكنت من تغطية 70 يوم توريد فقط علما وأن اقصى عتبه بلغها هذا الاحتياطي، ما بعد سنة 2010 ، كانت عند 116 يوم توريد ( شهر فيفري 2017 ).وبلغ الاحتياطي النقدي لتونس، 3 أرقام بعد ان عجز مؤخرا عن تخطي الرقمين (دون 100 يوم ) رغم حصول البلاد على حزمة قروض بالعملة الصعبة من عدة مؤسسات مانحة دولية واقليمية .وبلغت عائدات السياحية المتراكمة لتونس، وفق بيانات يوم 8 سبتمبر 2019 ، زهاء 3933،5 مليون دينار مقابل 1279 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2018 كما بلغت عائدات الشغل المتراكمة زهاء 3281 مليون دينار مقابل 2804 مليون دينار، مما عزز هذا الاحتياطي.وتشير وثيقة نشرها البنك المركزي، سنة 2017 ، الى ان احتياطي النقد الاجنبي لتونس ، كان سنة 2006 ، في حدود 186 يوم توريد دفعه نسق الاستثمارات الخارجية وعمليات الخوصصة (بيع حصة من اتصالات تونس بقيمة 2250 مليون دولار).وتراجع هذا الاحتياطي بشكل كبير ، منذ سنة 2010 ، لبيلغ 90 يوم فقط (خلال الربع الثالث من سنة 2012) ويشهد حالة تذبذب على امتداد السنوات اللاحقة وبلغ مع موفي العام الماضي 84 يوما.