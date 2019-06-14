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تونس - المانيا: ارساء لجنة مشتركة استراتيحية للتعاون العلمي والجامعي

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - استقبل وزير التعليم العالي سليم خلبوس يوم الخميس 13 جوان 2019 سفیر ألمانیا بتونس اندرياس راينيكا Andreas Reinicke الذي كان مرفوقا بالمديرة الجديدة لمكتب الدیوان الألماني للتبادل الأكادیمي بتونس DAAD. دار اللقاء بحضور مالك كشلاف المدير العام للتعاون الدولي.

وهذا أهم ما دارت حوله المحادثات وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي:


- تقدیم السیدة رينات دياتريش Renate Dietrich المدیرة الجدیدة لمكتب الدیوان الألماني للتبادل الأكادیمي بتونس DAAD والوقوف على أنشطته في مجال تنمیة الكفاءات والتبادل الطلابي وتدریس اللغة الألمانیة بالمؤسسات الجامعیة التونسیة وتوفیر المعلومات حول المنظومة الجامعیة الألمانیة؛

- العمل على تعزیز الشراكة مع الجالیة الطلابیة والعلمیة والأكادیمیة التونسية بألمانیا؛

- متابعة تقدم مشروع الجامعة الالمانیة بتونس؛

- الاتفاق المبدئي على إرساء لجنة مشتركة إستراتيجية للتعاون العلمي والجامعي.

  
  
     
  
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