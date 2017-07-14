العربي بوقمحة يستعد للقب غينيس من خلال إعداد أكبر عرض أزياء في العالم بتونس

Vendredi 14 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-14 19:11:34

- يستعد مصمم الأزياء العالمي العربي بوقمحة لدخول موسوعة "غينيس" مجددا بعد فوزه سنة 2009 بلقب "غينيس" للأرقام القياسية من خلال تصميمه لأكبر سروال في العالم (50 مترا).وكبُر التحدي هذه المرة في داخله من خلال إعداده لأكبر عرض أزياء في العالم بتونس والذي سيكون بدوره كاستينغ لأضخم برنامج تلفزيوني مختص في الموضة.وتتمحور فكرة هذا التحدي حول تقديم أكبر عدد ممكن من المصممين الشبان الموهوبين من تونس ومن بعض الدول العربية بالإضافة إلى صنّاع الملابس وعارضي الأزياء ومصففي الشعر وخبراء الماكياج.وسيكون عرض الأزياء في نفس الوقت كاستينغ لأضخم برنامج في الموضة يضم ثلاثة مسابقات في نفس الوقت هي مسابقة في تصميم الأزياء ومسابقة في عارضي الأزياء ومسابقة الماكياج المسرحي والسينمائي.ويرتكز البرنامج أساسا على تكوين المصممين وخبراء التجميل الشبان وعارضي الأزياء وتدريبهم والإحاطة بهم وتمكينهم من فرصة لإبراز مواهبهم تحت إشراف لجنة من الخبراء في القطاع.كما سيكون عرض الأزياء فرصة لإبراز المخزون الثقافي التراثي العربي وعرض الابتكارات وتأطير مصممين شبان والتعريف بهم وتقديم آخر التطورات في عالم التجميل والقيافة، وإعلاء قيمة فن التصميم والعرض وأسراره ومشاهيره في العالم العربي مع إعطاء الفرصة للمصممين الشبان في إطار مسابقات يومية لإظهار مواهبهم وعرض ابتكاراتهم، أو تثمين اللباس المسرحي والسينمائي وتمكينهم من التواصل مع مصممين محترفين وخبراء في المجال في أجواء تنشيطية ذات طابع عربي حديثة وتقليدية.